Fant savnet turgåer i 70-årene

– Han har gjort det bra i RBK. Nesten like bra som meg

«Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

Stenger E39 for å berge vogntog

For to år siden fikk jeg operert inn en jernstang gjennom ryggen. Det sier noe om hvor utrolig fantastiske ting mennesket kan utrette

AUF-leder: - Ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen

Knust Nora Mørk vurderte å droppe VM etter at private bilder ble spredd på nett

Unngå ankelsokker og tøysko i vinter: Her er åtte varme og fine vintersko

Lørdag ble Stig Inge lottomillionær - to ganger

Over 450 omkom i jordskjelv på grensa mellom Iran og Irak

Unngå ankelsokker og tøysko i vinter: Her er åtte varme og fine vintersko

Saken oppdateres.

Mannskap fra Røde Kors og Norske Redningshunder ble satt inn i leteaksjonen mandag kveld, og i tillegg ble det søkt med helikopter. Mannen i 70-årene hadde da vært ute siden 12-tiden på dagen.

Operasjonsleder Bjørn Handegard hos politiet i Trøndelag sier at det var mannskapet i Sea King-helikopteret som fant mannen.

Handegard sier at mannen ble flydd ned til samlingsstedet for leteaksjonen ved fylkesvei 705, der mannen også hadde parkert bilen.

- Det var en ambulanse der som skulle ta en sjekk av ham, men skal være i god form, sier Handegard til Adresseavisen.

Politiet opplyste om aksjonen klokken 18.36 mandag. Klokken 20.15 opplyste politiet at et Sea King-helikopter ville bli satt inn i søket, og klokken 21.34 varslet politiet at mannen var funnet.

Innsatsleder Tonje Våden hos politiet fortalte tidligere til Adresseavisen at familien var i kontakt med mannen i 16-tiden mandag, og at han da skal ha vært usikker på hvor han var. Politiet hadde ikke klart å få telefonkontakt med ham etter det.