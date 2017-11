Leter etter savnet turgåer i 70-årene

Budsjettforhandlerne har tro på at de kommer i mål

Lørdag ble Stig Inge lottomillionær - to ganger

– Han har gjort det bra i RBK. Nesten like bra som meg

«Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

Stenger E39 for å berge vogntog

Lørdag ble Stig Inge lottomillionær - to ganger

– Han har gjort det bra i RBK. Nesten like bra som meg

«Dere kan ikke få barn uten hjelp», sa han, og jeg kunne ikke forstå at hun fremdeles elsket meg

Stenger E39 for å berge vogntog

Saken oppdateres.

Mannskap fra Røde Kors og Norske Redningshunder er varslet for å kunne gi bistand, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

- Det handler om en kar i 70-årene. Han har vært ute siden mandag formiddag i 12-tiden, og han har ikke kommet tilbake, sier operasjonsleder Bjørn Handegard hos politiet i Trøndelag til Bladet.no.

Politiet opplyste om aksjonen klokken 18.36 mandag. Da skal familien til den savnede ha vært i kontakt med ham for en kort tid tilbake.

Ifølge Bladet.no skal mannen ha parkert ved fylkesvei 705, og deretter lagt ut på tur ut i terrenget. Politiet opplyser at de har et samlingsted for leteaksjonen ved Nonshåmmåren ved fylkesveien.