Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyste om hendelsen gjennom Twitter klokken 16.32 mandag. Elgpåkjørselen skal ha skjedd på Ryggahøgda i Overhalla i Nord-Trøndelag.

De opplyser at sjåføren hadde hodesmerter etter påkjørselen, og at vedkommende ble tatt med av helsepersonell for en undersøkelse.

Bilen skal ha fått store skader, og blir håndtert av et bilbergingsfirma.

Viltnemnda ble tiltalt for å ta seg av elgen, som ble liggende skadet på stedet, ifølge politiet.