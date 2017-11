Politiet måtte stanse ukrainsk vogntogsjåfør

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen i en Twitter-melding klokken 21.07 søndag kveld.

Operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt sier at det var Statens vegvesen som ba om hjelp til å stanse sjåføren, som ikke hadde stanset ved vegvesenets kontroll på E6 ved Åsen i Nord-Trøndelag.

- De har ikke utrykningskjøretøy selv, og var derfor redd for ikke å nå ham igjen. Vi kjørte etter og stanset ham like nord for Stjørdal, sier Letnes til Adresseavisen.

Det skal dreie seg om en ukrainsk sjåfør i 50-årene som kjørte et vogntog lastet med laks. Letnes sier at ifølge Statens vegvesen forsøkte mannen bevisst å komme seg unna kontrollen.

Politiet overlot mannen til vegvesenet, som tok han med seg tilbake til kontrollstasjonen. Der vil de undersøke om det finner noen feil.

- Statens vegvesen har varslet at de vil anmelde ham for ikke å ha stanset for kontroll. Hvis vi får en anmeldelse raskt nok kan vi bøtelegge ham i kveld. Så får vi se om det bare blir for ikke å ha stanset, eller om det også blir noe mer, sier Letnes.