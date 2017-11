Mann fra Verdal dømt til fengsel for terrordeltakelse i Syria

Saken oppdateres.

- 3 personer er pågrepet etter at det ble fremsatt grove trusler på et offentlig kontor i Steinkjer. Politiet var bevæpnet i forbindelse med pågripelsene, meldte politiet på Twitter klokken 11.41.

To menn skal ha fremsatt trusler på Nav sine kontorer i Steinkjer. Politiet fikk melding klokken 10.52 mandag.

- Alvorlige trusler

- Vi bevæpnet patruljene og pågrep to menn ganske raskt. Den ene ble pågrepet i nærheten av det offentlige kontoret, mens den andre ble pågrepet et annet sted i byen. En kvinne er også innbragt da hun var i følge med de to mennene, sier operasjonsleder i politiet Marit Lægdheim.

En av de to mennene skal ha truet med å sprenge lokalene, mens den andre skal ha kommet med trusler og hatt sjikanerende fremferd. Ingen av dem hadde gjenstander på seg da de ble pågrepet.

- Det var verbale og alvorlige trusler. Pågripelsene foregikk uten dramatikk. Vi foretar nå avhør av folk på stedet og skal også avhøre de to mistenkte mennene, sier Lægdheim.

Truet med å sprenge lokalene

Leder for NAV Inntrøndelag May Beate Haugan samler nå ansatte for å gå igjennom hendelsen.

- Det er usikkert om de to mennene var sammen om dette. Den ene kom med trusler om å sprenge lokalene, mens den andre var et annet sted i lokalene våre samtidig og kom med trusler og sjikane. Vi vet ikke om det var tilfeldig at dette skjedde samtidig, sier Haugan.

Nav har rutiner for slike situasjoner og meldte umiddelbart til politiet.

Politiet raskt til stedet

- Vi tar alle slike trusler på alvor og varslet politiet. De var raskt på pletten og tok hånd om personene. Vi er nå opptatt av å ta vare på de ansatte som ble berørt av dette. Vi vil også samle de ansatte for å gå igjennom det som har skjedd, sier Haugan.

Hun sier at det er svært sjelden at de opplever slike episoder.

Kontorene til Nav er ikke stengt som følge av hendelsen.