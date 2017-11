- Tvil om verdalingens psyke da han dro

Saken oppdateres.

Mandag ble det kjent at den terrortiltalte verdalingen er dømt til sju år og seks måneder i fengsel i Oslo tingrett.

Ifølge forsvarer Siri Langseth er dommen anket til lagmannsretten.

I samsvar med praksis

Førsteamanuensis Lars Gule var sakkyndig vitne for tiltalte i retten.

Han har også vært brukt som sakkyndig i de fleste terrorrettssaker mot norske syriafarere.

- Ut fra tiltalen og sett i samsvar med hva han er dømt for, vil jeg si at straffeutmålingen på sju år og seks måneder er helt i samsvar med praksis, om ikke noe lav, sier Gule.

Påtalemyndigheten la i retten ned påstand om fengsel i ni år.

Gule viser til at verdalingen er den norske syriafareren som har oppholdt seg lengst i IS.

- Du har tilsvarende dommer, hvor syriafarere med kortere opphold i IS er dømt til mellom sju og åtte år i fengsel.

Mental ubalanse

Gule er likevel overrasket over at retten ikke har tatt hensyn til den psykiske helsetilstanden til verdalingen, da han tok besluntingen om å dra i til IS-kontrollert Syria.

- Han var da i såpass ubalanse mentalt, at det i det hele tatt kan reises tvil om han det var en bevisst beslutning han gjorde, sier Gule.

I retten kom det frem at den tiltalte dro til Syria bare to dager etter at han hadde skrevet seg selv ut fra psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

I forsvarer Siri Langseth´s sluttprosedyre viste hun til at påtalemyndigheten ikke nevnte tiltaltes psykiske helse på tidspunktet han bestemte seg for å reise.

- Dette er et tema som ikke har vært oppe i noen av de andre terrorsakene, sa hun i tetten.

Psykose under utvikling

Gule mener det i ankesaken vil bli lagt betydelig vekt på bevise at verdalingen hadde en psykose under utvikling da han dro.

LES HER: 34-åringen nekter for at han visste noe som helst om hva Den islamske stat (IS) sto for da han reiste til Syria i 2014

Han mener videre det er beklagelig at det heller ikke er tatt hensyn til at verdalingen tok avstand fra terrororganisasjonen like etter at han var kommet til IS.

- Tiltalte viste vilje til å komme seg ut. Han mente han var på feil plass, og at han ikke ville ha noe med dette å gjøre. Han vente IS ryggen.

Individuelle vurderinger

Gule er samtidig ikke overrasket over at dette ikke er tatt hensyn til i dommen.

- Det virker som dette er gjeldende praksis i alle terrordommer. De kommer på løpende bånd nå, sier han.

Gule mener det er bekymringsfullt at retten ikke vektlegger individuelle vurderinger, slik det er helt normalt å gjøre i andre type saker.

- Det er mulig at jusen er finurlig, men for de fleste av oss er det slik at det å ombestemme seg, skal legges til grunn i en dom, sier Gule, som er på reise, og derfor ikke har fått tid til å studere dommen.

Noe lav straffutmåling

Til Adresseavisen sier aktor Kim Sundet at retten har avsagt en grundig og godt begrunnet dom.

- Påtalemyndigheten mener allikevel at straffutmålingen på sju år og seks måneder er noe lav i forhold til sammenlignbar rettspraksis.