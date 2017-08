Fant flaskepost om tøysete foreldre

Saken oppdateres.

Profil Navn: Ola Mikkel Fornes Brekke Alder: 21 år Hvor: Stjørdal/Oslo Aktuell med i sommer: Finner av flaskepost, og ferietur i Krotia.

Flaskeposten fant han på en seiltur i begynnelsen av sommeren. Turen gikk fra Trondheim og hjem til Stjørdal.

- Da jeg så flaska tenkte jeg først at det var søppel, sier Ola Mikkel som til daglig er på sitt siste år på Krigsskolen i Oslo. Der er han fenrik av grad.

Han forteller at de først seilte forbi flaskeposten, og måtte dermed manøvrere seg nærmere for å plukke den opp.

Tøysete foreldre

I flaskeposten var det et brev med følgende tekst:

Hei jeg heter Gabriel jeg er 7 år

Pappa er rar

Mamma er tøysete

Patrick er fin

Gabriel og Patrick går på skolen

Vi bor i Hegra

Hvor bor du

Jeg bor i Norge

Stjørdalens Blad omtalte funnet av flaskeposten førs t. Adresseavisen tok kontakt med faren til Ola Mikkel, Hugo Brekke dagen etter saken sto på trykk, og da kunne han fortelle at han hadde fått et par henvendelser. Men ikke fra gutten bak brevet selv.

Sendte ut flaskepost selv

Ola Mikkel selv synes dette var et artig påfunn av gutten som viste seg å bo i Stjørdal.

- Jeg brukte også å sende ut flaskepost da jeg var liten. Så derfor tenkte jeg at vi måtte plukke den opp og kanskje gi et svar. Det fikk jeg aldri selv.

Stjørdalingen er usikker på hvor mange flaskeposter han selv har sendt ut.

- Vi var mye på sjøen da jeg vokste opp, så det har nok blitt noen med årene.

- Tenkte du at det kunne ha vært en av dine flaskeposter?

- Nei, det tror jeg det var liten sannsynlighet for.

Ola Mikkel har ellers brukt tre av sommerens uker på familiens sommerhus i Kroatia, i tillegg til flere seilturer med pappa Hugo og morfaren i Norge.

- Hva ser du fram til akkurat nå?

- Jeg er på militærøvelse i Setermoen og ser fram til å bli ferdig med den. Neste sommer kan aldri komme for tidlig.

Sommerfavoritter:

I glasset: Denne er lett! Sjokolademelk. Et kaldt glass sjokomelk i sommersola blir man aldri for gammel til. Og øl, men det er selvsagt.

På grillen: Ćevapčići slår aldri feil på grillen.

Musikk: I sommer har jeg latt radioen bestemme musikken. Derfor har det blitt mye kroatisk folkemusikk.

Beste sommerminne: Hmm. Det var muligens å sette vannscooteren på vannet og nyte frihetsfølelsen ved Adriaterhavet.

Når det gjelder forfatteren av brevet skriver Stjørdalens Blad at Gabriels plan for flaskeposten var at den skulle seile helt ned til India, etter at den ble kastet ut på havet i løpet av vinteren.

