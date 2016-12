I år kan du kjøpe boblene på nyttårsaften

Saken oppdateres.

Dagens regjering ville holde Vinmonopolet åpent alle høytidsaftenene. Det blir åpent nyttårsaften i år, men ikke julaften.

- Nei, det ble unntak for julaften. Stortinget ville ikke ha åpent da, med begrunnelsen at det er en familiedag hvor det ikke trengs åpent pol, sier Gaute Skjold som er butikksjef ved Vinmonopolet på Valentinlyst. Han holder åpent til klokka 18.00 lillejulaften, og åpner igjen 3. juledag – og har da åpent fem dager, altså til og med nyttårsaften.

- Dette er helt nytt, og vi regner med å selge en del musserende, sier Skjold.

Stadig flere velger vin til ribbe og pinnekjøtt. Les hva Adresseavisens vinekspert Ulf Dalheim anbefaler i glasset.

Har tatt tid

Det var i desember 2014 at regjeringen fikk flertall i Stortinget for å holde Vinmonopolet åpent valgdager og aftenene.

Det har likevel tatt tid før kundene har møtt åpne dører på høytidsaftenene. Årsaken er at aftenene er definert som fridag i tariffavtalen som omfatter ansatte i Vinmonopolet. Først på vårparten i år ble Akademikerforbundet og bedriftsledelsen i Vinmonopolet enige om åpningstid og lønnstillegg for disse spesielle dagene i året.

LES OGSÅ: Et sprudlende nytt år! Test av bobler i glasset

Også åpent påskeaften

Avtalen de ble enige om gjelder fra 1. august i år, noe som betyr at årets nyttårsaften blir den første høytidsaften Vinmonopolet kan holde åpent. I 2017 vil polene også holde åpent påskeaften og pinseaften.

Ifølge fagtidsskriften Fri Fagbevelse innebærer avtalen for de ansatte ved Vinmonopolet følgende: Det skal være frivillig å jobbe disse dagene. De som velger å jobbe får et overtidstillegg på 200 prosent av lønna. De som etter vaktlista har arbeidsdag, og velger å jobbe, får i tillegg en fridag i kompensasjon. Jobber disse påskeaften, får de to fridager ekstra.