Nye jobber for topplederne i Danske Bank

Saken oppdateres.

Eidem har i mange år vært leder for bedriftsmarkedet hos banken i Norge, men går nå over i en stilling som såkalt «Global Head of Group Process Development» i Danske Bank-konsernet.

Eidem sier til Adresseavisen at han skal lede en avdeling som skal jobbe med fremtidens løsninger for banken.

- Det er enhet som i realiteten jobber med endringer i måten vi jobber på, for å skape de mest effektive prosessene, sett både med kundens og våre øyne, sier han.

Pendler

Eidem begynner i København 1. februar. Han har til nå hatt base ved bankens kontor i Søndre gate i Trondheim. Han sier at familien ikke blir med til København, men at han vil ha en leilighet der nede.

- Jeg tar sikte på å jobbe fire-fem dager i uken ut fra Danmark, men mye av tiden vil jeg være på reise, sier han.

Rokeringer

Samtidig som Eidem flytter til København, overtar Trond Mellingsæter som leder for bedriftsmarkedet i Norge, ifølge en pressemelding fra banken.

Mellingsæter har siden mai i fjor vært leder for personmarkedet, samtidig som han har vært sjef for Danske Bank i Norge .

Han fortsetter som Norges-sjef, mens Lars Alstrup overtar ansvaret for personkundene.

Alstrup har siden mars i år ledet bankens avdeling for formuesforvaltning i Norge.