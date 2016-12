Et godt år for Nidar

Saken oppdateres.

Nidar-fabrikken kan melde om en salgsvekst flere titalls millioner kroner i 2016 og har aldri solgt mer godteri enn i år.

Det har gått på høygir tidligere i år, men i jula er det rolige dager i fabrikken på Strindheim. Sesongvarene skulle de gjerne hatt mer av, særlig den utsolgte marsipanen. Men når de nå ikke får produsert mer til årets siste høytid, er det vedlikehold og renhold som preger fabrikken.

Rolig har det ikke vært ellers i år.

- Vi har hatt et kjempeår og utvidet produksjonen med flere og hyppigere skift, også i helgene, sier fabrikksjef Anders Greiff ved Nidar.

Avtale med Coop

Det går godt for godterifabrikken som eies av Orkla Confectionary & snacks. Nøyaktig hvor mye det er snakk om i kroner og øre får vi ikke vite av børsnoterte Orkla før regnskapet legges frem neste år. Men noen andre størrelser kan beskrive utviklingen. For eksempel utviklingen for smågodt.

Etter at Nidar tidlig i år signerte en treårsavtale med Coop, er salget av godteri i løs vekt nær doblet. Avtalen betyr at smågodt fra Nidar til alle landets 1150 Coop-butikker. Fra før leverer Nidar smågodt-varianter til løsvektkonkurrentene Candy King og Unil.

- Vår markedsandel på løsvekt har økt fra seks til 25 prosent i 2016, og vi vil fremover levere cirka 2700 tonn løsvekt per år for cirka 300 millioner kroner ut av butikk, sier kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla Confectionary & snacks.

- 18 lastebiler med godteri går daglig ut av vårt lager til butikker i Norge. Aldri før har vi sendt ut så mye varer til norske godterispisere. Trondheim er med dette «Norges godterihovedstad», og dette skyldes at vi er blitt større på løsvekt, sier Rønning.

Priskrigvarer

Butikkjedenes priskriger hjelper også på salget. Til påske, og for så vidt halloween, var det smågodt på billigsalg som dro opp salget. I jula er det marsipan det handler om. I år har Nidar solgt 750 tonn marsipan til butikk-kjedene mot 650 tonn i fjor.

At Nidars nå 101 årige marsipangristradisjon ender opp i priskrig og fullstendig tømte varelager, vekker delte følelser hos fabrikksjefen.

- Jeg ønsker at de som har tradisjon for å gi en 200 grams marsipangris i mandelgave på julaften, skal kunne ha den tradisjonen. Er det fullstendig utsolgt, gjør det ho litt vondt å vite at vi ikke får til å lage mer i år. På den andre siden er det jo godt se at varene våre er så verdifull for kundene at kjedene velger å løfte dem frem, sier Greiff.

Melkesjokoladekampen

For julemarsipan har Nidar en markedsandel på 96 prosent. Det er bare litt mer enn den svært dominerende markedsandelen Freia hadde på melkesjokolade da Nidar tok opp kampen i februar i år. Og «en bit magi» fra Nidar har spist seg inn på «et lite stykke Norge» fra Freia.

- Eller Mondelez, som vi liker å si, sier vareforsyningsdirektør Paul Kregnes i Orkla Confectionary & snacks om Freias amerikanske eierkonsern.

- Vi jobbet jo flere år med å utvikle smaken på vår melkesjokolade og syns vi lyktes veldig godt. Og så vant vi en blindtest på TV2 som kom på et veldig gunstig tidspunkt for oss. Nå ligger vi på en markedsandel på 13 prosent og har Norges syvende mest solgte storplate. Ut av butikk har Nidar Melkesjokolade solgt for over 40 millioner kroner, sier Kregnes.

Unngikk oppsigelser

I dette året med rekordproduksjon av godteri, har Nidar også nedbemannet. Som Adresseavisen fortalte i oktober , var det ikke på grunn av dårlige resultater, men for å effektivisere. Siden da er 8,5-9 årsverk kuttet, men ingen er oppsagt.

- Vi har hatt en lang prosess sammen med de ansatte. Det skulle opprinnelig kuttes elleve stillinger, men vi kom i mål noe under dette antallet. Én ansatt benyttet seg av tilbudet om sluttpakke, mens resten som sluttet takket ja til avtalefestet pensjon, sier Anders Greiff.

For de rundt 250 ansatte som er igjen, blir det kort tid etter jul klart for produksjon til neste store høytid, påsken.

- Og så kommer det flere nyheter i løpet av 2017, de første i februar. Hva det er kan vi ikke si ennå, sier Kregnes.

