Reitan mister 106 kiosker i Sverige

Saken oppdateres.

Det skriver Dagens Næringsliv .

Det er det finske selskapet St1 som drifter Shell-stasjonene både i Norge og Sverige. Frem til nå har Reitan-familiens selskap Reitan Convenience driftet kioskvirksomheten ved de svenske stasjonene gjennom kioskkonseptet 7-Eleven.

Den svenske avisen Dagens Industri skriver at kontrakten med St1 går ut om to år. Årsaken til at de ikke ønsker å forlenge med Reitan er ikke at de er misfornøyde med kioskdriften, men at de ønsker å ta kontroll over hele virksomheten selv, skriver avisen.

LES OGSÅ: Reitan solgte aksjer for 1,74 milliarder

Reitan Convenience eier i tillegg til 7-Eleven-kioskene i Norden også Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland og Lietuvos Spauda i Litauen.

Ifølge Reitan gruppens hjemmesider hadde Reitan Convenience i 2015 så mange som 2336 utsalgssteder og en omsetning på 15,5 milliarder kroner.

Magnus Reitan ledet frem til i sommer Reitan Convenience , men har nå gått over til å lede Reitan Kapital . Det er nå Johannes Sagnes som leder selskapet.

LES OGSÅ: Reitans formue økte med seks milliarder kroner