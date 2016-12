Rema reklamerer med bokstaven æ

Saken oppdateres.

Busskur landet over har fått en blå reklameplakat der det står «Æ kjæm snart». Rema 1000 har også lagt ut plakaten på sin egen facebookside.

Men Rema vil ikke si noe om hva det betyr når dagligvarekjeden leker seg med en æ. Bokstaven æ på reklameplakatene er skrevet med samme skrifttype og farger som Rema-logoen.

Remasjef Ole Robert Reitan har også lagt ut et bilde av Rema-butikken på Trondheim torg der navneskiltet er endret til Ræma 1000. «Hæ?» er Ole Robert Reitans kommentar til bildet. På sosiale medier går debatten om hva dette kan være.

Kjøpmennene vet ikke

- Det er ingen som vet, sier kjøpmann Thomas Onarheim Dahl som driver Rema-butikken på Stavset.

- Det er ingen som har en anelse om hva dette betyr, kanskje unntatt Ole Robert Reitan og noen få andre. Vi er like spent som alle andre, fortsetter han og regner med at det er en kjempelansering like rundt hjørnet.

Før jul hadde han døgnåpent for at folk skulle få julehandle akkurat når det passet dem.

Og det er bare noen få dager til Rema samler alle de 550 kjøpmennene sine til møte på Gardermoen 4. januar. Det er møteplikt, og det er varslet en nyhet som ifølge Ole Robert Reitan selv skal være noe av det råeste norsk dagligvarebransje har sett. Det forteller han i en video der han snakker til kjøpmennene sine for å fortelle at Rema 1000 aldri har solgt så mange varer og aldri hatt så stor markedsandel som nå, uansett hva det han kaller for rykter tilsier.

Mer informasjon senere

På spørsmål fra Adresseavisen om hva denne leken med bokstaven æ i samme Rema-farger betyr, svarer kommunikasjonsrådgiver Kaia Andresen på at det vil komme mer informasjon 4. januar.

- Utover det har vi ingen kommentar. HÆppy new year! skriver hun i en e-post.

Varehandelekspert Odd Gisholt ved handelshøyskolen BI mener Rema med dette tuller med logoen sin.

- Det er dumt, sier han og mener det hele bare er forsøk på morsomheter.

- På Østlandet vil ikke folk umiddelbart forstå at «æ» betyr «jeg», og dermed fungerer ikke spøken.

- Man skal aldri røre sin logo. Den må være hellig og intakt.

Rykter om billigvarer fra utlandet

Derimot forteller han at mange er spent på hva som skjer når Rema 1000 samler kjøpmennene sine 4. januar. Gisholt forteller at ryktene går ut på at Ole Robert Reitan skal presentere nyheten om at Rema 1000 innleder et samarbeid med utenlandske firma om nye billige produkter for butikkhyllene til Rema.

- Kjøpmennene har fått beskjed om at de kan gruglede seg til 4. januar. Det kan bety at de kan glede seg til å få masse nye varer, men grue seg til å rydde hyllene for å lage plass til trailerlass fra utlandet med nye varer.

- Hvilke varer kan det være snakk om?

- Det er ikke godt å si. Det kan være tørrvarer som tørkeruller eller dopapir. På mat er det vanskelig på grunn av tollbarrierene. I tillegg er nordmenn glad i norske merkevarer.

