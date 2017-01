Disse matvarene trenger du aldri kjøpe til fullpris

Saken oppdateres.

Grandiosa, brus, chips, biff, vaskemidler og hvetemel. Felles for disse varene, samt en rekke andre, er at de er så ofte på tilbud at du med litt planlegging, litt lagringsplass og en fryser så å si aldri trenger å kjøpe dem til full pris.

Kjetil Lund er prisjeger av den mer ivrige typen. Han har lastet ned Coops egen app som sender ham beskjed når butikkene har ekstra gode tilbud.

Han merker godt at det ofte er de samme varene som går igjen når det er snakk om store priskutt.

– Jeg er opptatt av å spare penger, så jeg benytter meg veldig ofte av tilbudene. Barnemat er jo en slik vare. For kort tid siden hadde de barnemat som gikk ut av sortimentet og som vanligvis kostet 78 kroner pr. glass. Nå var det satt ned til 20 kroner. Da hamstret jeg, forteller Lund til Aftenposten.no.

– Mye å spare

Forbrukerøkonom og «Luksusfelle»-programleder Magne Gundersen i Sparebank 1 mener forbrukerne kan spare store summer hvis de planlegger sine innkjøp:

– Da er det viktig at man kun kjøper de varene man faktisk bruker ofte i husholdningen, og ikke faller for fristelsen til å kjøpe inn ting bare fordi de er billige, sier Gundersen.

– Går det vanligvis mye frossenpizza i huset er det selvsagt smart å handle inn masse når de er på billigsalg. Kjøper du inn bare fordi det er billig risikerer du at matvarene går ut på dato og må kastes. Da er jo pengene tapt.

Kjededirektør i Coop, Håvard Jensen, sier til Aftenposten at de jobber bevisst med disse kampanjene gjennom hele året.

– Alltid en pizza på tilbud

– I våre seks kjeder vil det vel alltid være en eller annen pizza på tilbud, sier Jensen.

I tillegg passer de på å ha brus på tilbud når det er fest-seson, det vil si flere ganger i året. Middagsmat er også et viktig segment, og her har de jevnlig tilbud på litt ulike ting.

– Frukt og grønt ser vi også fungerer godt, særlig når alt er på tilbud, sier Jensen som lover flere slike tilbudsperioder i 2017.

Flere trekker frem Grandiosaen som det største og beste tilbudet, selv om annen middagsmat, fisk og frukt og grønt også er jevnlig på tilbud. Denne selges med både 30 og 40 prosent avslag hele året. I tillegg hender det at du får den originale Grandiosaen med 50 prosent avslag, eller 4 for 100. En god deal om du vet at den koster mellom 45 og 50 kroner til vanlig.

Er det bare lokketilbud?

– Vi ser at to av tre Grandiosaer som selges, selges til fullpris, sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods, som eier og produserer Grandiosa.

De er godt fornøyd med at pizzaen er så populær at den brukes som et av de store tilbudsvarene i matbutikkene.

– Når bare en av tre pizzaer selges på tilbud, er dette å regne som kun lokketilbud? spør vi Coop .

– Njaaa, det kan du godt si. Det viktigste for oss er å få kundene inn i butikken og gi dem en god handleopplevelse. Vi har ikke så mange tilbudsjegere som man skulle tro, sier Jensen.

– Når kunden første er kommet inn i butikken, er de ikke særlig flinke til å følge handlelisten sin, fortsetter Jensen.

Kartlegger kundene

Kjeden bruker mye tid og krefter på å forstå kunden bedre enn før. Basert på hva folk virkelig tar med seg ut i handleposene sine, deler han kundene inn i tre kategorier ettersom de er opptatt av kvalitet, sunnhet eller pris.

– Folk tror de er prisbevisste, men så kommer underbevisstheten inn og gjør at de kanskje havner i en annen kategori i virkeligheten. Målet vårt er at kundene har en god handleopplevelse og gjør et godt kjøp i den kategorien de er, slik at de kommer tilbake.

Mest lønnsomt å bruke nærbutikken

Forbrukerøkonom Gundersen mener nordmenn flest er flinke til å utnytte tilbud på matvarer og mener at de beste kjøpene oppnås hvis man har mulighet til å foreta handelen i de butikkene som man bruker til daglig:

– Det er sjelden lønnsomt å kjøre rundt for å utnytte tilbud i ulik butikker, og man må heller ikke tenke at «dette har jeg ikke råd til.» Tvert imot, hvis du holder deg strengt til det du faktisk bruker i husholdningen og rydder kjellerbod og fryseboks for å gi plass til store innkjøp av disse varene, vil du tjene på det fordi du da reduserer utgiftene til disse varene senere, sier Gundersen.

Kjøp bare det du trenger

Vår kunde, som vi traff på Coop Extra i romjulen, følger Gundersens råd. Selv om han er kokkelærling og helst kjøper fersk mat, innrømmer han at det er vanskelig å ikke slå til når eksempelvis frossenpizza er på tilbud:

– Jeg er jo født og oppvokst på Grandiosa, så det er ikke sjelden jeg kjøper større mengder når slike tilbud ligger ute. Men jeg kjøper bare varer på tilbud som jeg faktisk bruker mye av. Ellers aldri, sier Lund.