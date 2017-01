- Helt greit hvis bensinprisen blir 19-20 kroner

Saken oppdateres.

- Det er helt på sin plass med økning, og det gjør ikke noe hvis det blir enda dyrere heller. Vi trenger initiativer for å komme oss frem med andre alternativer, sier Bakken, som snart bytter ut dieselbilen sin med en elbil.

Høyeste økning siden 1995

Etter at de nye avgiftsreglene trådte i kraft ved nyttår, har bensinprisen nådd sitt høyeste nivå noensinne.

- Det er over 20 år siden sist vi hadde så høy avgiftsøkning på diesel, og det er den nest høyeste økningen på bensin på over 20 år. De nye veiledende prisene er det høyeste noensinne både for bensin og diesel, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i CircleK.

Mandag var den veiledende prisen ved på bensin 16,29 kroner per liter, mens den for diesel var 15,25 kroner per liter.

Men Bakken lar seg ikke skremme av prisene mens han fyller opp bensinkanna så snøfreseren får kjørt seg litt mandag kveld.

- For meg handler det om miljøvennlighet, og ikke pris. Så hvor mye jeg sparer med elbil har jeg ikke tenkt på, sier han.

2017: Dyrere diesel, FM-nettet slukkes, jernbanereform og kommunesammenslåing

18 liter bensin og to pølser i brød

Vi møtte ham ved Esso-stasjonen på Bromstad mandag kveld. Da hadde prisene sunket til 11,59 kroner for diesel, mens bensinliteren lå på 13,55 kroner.

Men på CircleK ved Tunga lå prisen der den stort sett hadde ligget hele dagen, med henholdsvis 16,37 kroner for bensin og 15,33 for diesel.

- Unødvendig og irriterende, men jeg må jo ha bensin, sier Steffen Engen der han fyller på sin Golf 1,6 liter, mens kompisen er inne for å hente to pølser på veien til Skaun.

- Må ha bilen

- Hvorfor er avgiftsøkningen unødvendig?

- Jeg er 19 år, bor på landet (Viggja) og har en jobb som ikke er fast. Det er dyrt for meg det her, men jeg klarer meg ikke uten bil, sier han.

Han fnyser av spørsmålet om elbil kan være et alternativ.

- Jeg må jo ha litt kraft.

- Kollektivt da?

- Jeg bruker like lang tid til byen, og det er like dyrt. Eller det var i alle fall like dyrt. Men nei, jeg må ha bilen, slår han fast.

Lurt med dieselbil

Det må også Lars Erik Jakobsen fra Malvik. Han har en dieselsluker av en firehjultrekker, og en elbil som brukes til småkjøring.

- Jeg tenker at det er helt greit med økning hvis det gir utslag på andre avgifter. Nå synker årsavgiften på den her, men det jevner seg ikke ut, sier han.

Han kjøpte dieselbil da det var det lureste man kunne gjøre ifølge regjeringen.

- Det er dyrt ja, men jeg er sikker på at vi må ganske høyere enn dagens nivå for at folk skal ty til andre transportmidler. En magisk grense er kanskje rundt 19-20 kroner, sier han.

Vil synke

Den mye omtalte bilpakken, som regjerningen til slutt ble enige om i Statsbudsjettet, innebærer at veibruksavgiften stiger med 20 øre til 5,19 kroner per liter bensin i 2017, mens den økes med 36 øre til 3,80 kroner per liter for diesel. I tillegg kommer økning på henholdsvis sju og åtte øre i CO₂-avgiften for bensin og diesel, samt moms på toppen. Dermed økte bensinavgiften fra 1.januar med totalt 34 øre, og med 55 øre for dieselavgiften.

Kommunikasjonssjef Hansen forteller at det i tillegg til avgiftene er flere faktorer som påvirker drivstoffprisen.

- Som følge av blant annet høyere råoljepris, svingninger i valutakurs og endringer på tilbuds- og etterspørselssiden økte innkjøpsprisen i desember, sier Hansen.

Men selv om listeprisen er høy, er det ikke dermed sagt at pumpeprisen stiger tilsvarende.

Hansen vil ikke garantere, men basert på tidligere erfaringer blir det lavere pris utover uken.

- I dag ble prisene lokalt satt til veiledende pris på grunn av avgiftsøkningen. Jeg regner med at prisene faller utover uken lokalt på pumpene, sier han.

Reagerer på tobakksprisen

- Hvordan reagerer kundene?

- Jeg kjenner ikke til noen spesielle tilbakemeldinger i dag. Mange skjønner nok at 90 prosent av drivstoffprisene er utenfor drivstoffselskapenes rekkevidde. Nordmenn flest har et transportbehov, det er derfor de kjører bil, og ikke fordi de ønsker en fritidssyssel, sier han.

Om det er derfor butikkansatt Marianne Evensen ved Shell 7-Eleven Rosendal ikke hadde fått noen negative reaksjoner på avgiften er usikkert. Men om ikke drivstoffavgiften er diskutert, så er det en annen økning kundene reagerer på.

- Tobakken. Der har jeg fått mange «oj, så dyrt det er blitt da», sier hun