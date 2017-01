Saken oppdateres.

Etter at avgiftene på både bensin og diesel økte fra nyttår, så nådde bensinprisen rekordhøye nivåer på en rekke stasjoner .

De veiledende prisene hos Circle K, Norges største bensinstasjonskjede, var tirsdag 16,29 kroner for bensin og 15,25 kroner for diesel.

- Konkurrerer

Hos flere stasjoner på Fosen lå prisene derimot et godt stykke under. Ved Best-stasjonen i Bjugn var prisen 13,99 for bensin og 11,89 for diesel.

- Vi konkurrerer med noen ubetjente stasjoner, og de er ganske tøffe i prissettingen, sier Frank Lilleli, som er sjef for stasjonen.

Han tror derimot ikke at prisene ville vare så lenge, og at de allerede tirsdag kveld kan gå opp.

- Jeg regner med at det blir et ganske stort hopp de nærmeste dagene. Jeg tror ikke vi kan ligge så lavt så lenge, sier Lilleli.

Startet opp

Det er ikke uvanlig at drivstoffprisene ute på stasjonene kan svinge betydelig opp og ned i forbindelse med lokale konkurranseforhold, og at prisene på spesielle ukedager kan være spesielt lave.

Adresseavisen har tidligere skrevet om priskrigen på drivstoff i Ørland og Bjugn . Bakgrunnen var at ørlendingen Geir Finseth etablerte flere ubetjente stasjoner gjennom selskapet Olje og Energi AS.

Finseth driver i dag tre stasjoner i de to kommunene, og han sier at målet er å ligge godt under de veiledende drivstoffprisene.

- Vi har ligget lavt helt siden vi startet opp for tre-fire år siden. Vi driver på en helt annen måte med selvbetjente stasjoner, og vi har ingen personalkostnader, sier Finseth.

Hans stasjon på Brekstad opererte tirsdag med en bensinpris på 14,05 kroner og en dieselpris på 12,67 kroner.

Bilpakken

Selskapet Olje og Energi AS driver til sammen tolv stasjoner, og hadde i 2015 en omsetning på 107 millioner kroner. Selskapet fikk da et årsresultat før skatt på 3,7 millioner kroner.

Finseth mener drivstoffkonkurransen i Ørland og Bjugn var altfor dårlig før han etablerte seg, og mener sterkere konkurranse kunne ført til lavere priser også andre steder.

- Før vi etablerte oss så var prisene et par kroner høyere enn den er nå. Konkurranse er sunt, sier Finseth.

Den mye omtalte bilpakken, som regjeringen til slutt ble enige om i statsbudsjettet, innebar at avgiftene på bensin og diesel økte med henholdsvis 34 og 55 øre fra nyttår.