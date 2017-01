Reitan etablerer ny bensinstasjonkjede

Saken oppdateres.

Endringen skjer når samarbeidsavtalen med selskapet ST1, som eier og driver Shell-stasjonene i Norge, utløper ved utgangen av 2018.

De 87-nåværende Shell/7-Eleven stasjonene blir da omgjort til YX 7-Eleven.

- Det er logisk at YX, som er en del av Reitangruppen, skal levere drivstoff til egne stasjoner i Norge. Vi drar nytte av felles verdigrunnlag, og ønsker å være kunders førstevalg som stoppested langs vei, sier Reitangruppens toppsjef Odd Reitan i en pressemelding.

Drivstoff

YX-Norge AS er en del av drivstoffselskapet Uno-X Gruppen, som igjen er et av fire forretningsområder i Reitangruppen.

YX er i dag drivstoffleverandører til 210 selveide bensinstasjoner i Norge, og i tillegg leverer de til transportbransjen.

Samarbeidet mellom Reitangruppen og Shell stammer fra 2007, da de inngikk en skandinavisk samarbeidsavtale for 266 stasjoner .

Kioskselskapet Reitan Convenience har stått for butikkdriften på stasjonene gjennom kjeden 7-Eleven, mens Shell har håndtert bensinvirksomheten.

ST1 overtok

De rundt 400 norske Shell-stasjonene ble i 2015 overtatt av finske ST1, som fra før eide Shells stasjoner i Sverige og Finland.

I forbindelse med oppkjøpet ville Reitan overta ST1s eksisterende stasjoner i Norge .

I romjulen ble det kjent at ST1 ikke ville forlenge samarbeidet med Reitan Convenience i Sverige , som betyr at 106 7-Eleven kiosker forsvinner.

- Godt samarbeid

Kommunikasjonssjef Sigrid Philippart hos ST1 i Norge ønsker ikke å uttale seg om samarbeidet mellom selskapene i Sverige. Hun understreker at de har to år igjen av tiårskontrakten med Reitan, og sier at de vil videreføre det gode samarbeidet de har hatt til nå.

- Vi har både har hatt og har et godt samarbeid med Reitan, og Shell/7-Eleven vil være en del av vårt nettverk i to år til, sier Philippart til Adresseavisen.

Philippart sier samtidig at det vil kunne få konsekvenser at ST1 mister nær en fjerdedel av alle sine norske Shell-stasjoner i 2019, men at det er for tidlig å si mer om.

- Vi jobber hele tiden med å ha et landsomfattende nettverk, og det skal vi fortsatt fokusere på, sier hun.