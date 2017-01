- Dette er pinlig

Saken oppdateres.

- Dette synes vi er pinlig. Et ordentlig mageplask.

Det sier Bjørn Takle Friis som er kommunikasjonsdirektør i Coop til Adresseavisen.

Rema har lenge reklamert for nyheten som kom i dag, de har sagt det skulle bli det råeste norsk dagligvare noen gang har sett. Nyheten viste seg altså å være en app . Med å laste ned appen «Æ»» vil kundene få ti prosent rabatt på de varene de kjøper mest, samt på frukt og grønt.

Dette gjorde ikke konkurrenten Coop skremt.

Coop blir billigere på frukt og grønt

- Vi skjønner jo at Rema er desperate. De ble den store taperen i 2016, og selv om Reitan-familien bare blir rikere og rikere, så gjelder ikke dette for deres kjøpmenn. Nå valgte de å gå svært høyt ut og reklamere i lang tid for det de hevdet skulle være en stor nyhet. Men dette er altså bare pinlig, sier Friis og viser til at Coop allerede har bedre medlemstilbud enn hva Rema nå kommer med.

- Vi gir 20 prosent rabatt på varene kundene med medlemskort kjøper oftest, og i tillegg har vi gratis tilbud innimellom, samt medlemsrabatt på én prosent og medlemsutbytte ved årsslutt, sier Friis.

For å møte konkurransen med Rema 1000 har Coop i tillegg bestemt seg for å gi bedre rabatt på frukt og grønt.

- Ja, ettersom Rema vil gi ti prosent rabatt, så vil vi nå gi elleve prosent rabatt til alle som bruker appen vi har i Coop Extra og Obs. Det gjør vi med umiddelbar virkning, sier Friis.

Hadde forventet mer

Helge Hasselgård er leder i Dagligvareleverandørenes forening, og er usikker på om dette er det råeste han har sett.

- Tja, Rema har i alle fall lagt seg på en linje hvor de skaper oppmerksomhet. Det har vært mye om dette i forkant, og at det skulle komme en app visste vi jo. Jeg hadde kanskje forventet noe mer i retning av den danske appen Vigo som fungerer godt der, sier Hasselgård.

Vigo er en app Rema har i Danmark hvor kundene kan legge inn handlelister i sin lokale Rema 1000-butikk, betale varene via mobilbetalingsappen Mobilepay, men få noen andre, for eksempel en nabo eller venn, til å hente varene og levere dem på døren til deg, og tjene noen kroner på oppdraget.

Ikke alle har apper

At Rema kommer med en nyhet som gir kundene lavere priser overrasker derimot ikke Hasselgård.

- At det er et priselement i nyheten er ikke overraskende, det er viktig for dagligvarekjedene å ha lavest priser og best utvalg. Når det er sagt så går jeg vel ut fra at dette ikke er det siste vi har hørt fra Rema i forbindelse med denne nyheten, sier Hasselgård.

Heller ikke på Facebook er det stor entusiasme for Rema-nyheten om Æ-appen. Mange har kommentert at de ikke har app på mobiltelefonen sine, og flere har klaget på at de ikke finner den.

Andre derimot synes ikke dette er det råeste de har hørt om, som Runar Andreassen som skriver følgende: «Velkommen etter Rema 1000 og velkommen til det 2 århundre». Carl Fredrik Walsø har denne kommentaren: «Ganske likt d coop har da. Rabatt på de mest kjøpte produktan pluss at man får noe gratis også. Bra Rema heng etter resten».