Nå har Rema avslørt hva Æ er

Saken oppdateres.

- Den største nyheten siden selvbetjente butikker, sier Lars Kristian Lindberg, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000 da han lanserte «Æ» på et Rema riksmøte onsdag.

Etter lange vandringer rundt grøten under Remas riksmøte på Gardermoen onsdag, avslørte Lindberg hva «Æ» er: En app som gjør at kundene får 10 prosent rabatt på de varene de handler mest av, samt 10 prosent på frukt og grønt

- Dette kaller vi ti på ti. «Æ» gjør at kundene bestemmer sine egne priskutt ut fra hva de kjøper mye av, sier Lindberg.

Les også: Reitan etablerer ny bensinstasjonkjede

Les også: Tøft Rema-år er bakteppe for «Æ»

10 prosent på frukt og grønt

Han annonserte også at alle som laster ned appen skal få 10 prosent rabatt på frukt og grønt.

Foran neste 600 kjøpmenn og enda rundt hundre fra Rema distribusjon, industri og regionkontor ble appen lansert på Gardermoen klokka 12.

- Vi skal kjempe mot Coop vi skal kjempe mot Kiwi og mot tåkelegging av priser, sa Lindberg som like etter lanseringen til kjøpmennene, fikk med seg Ole Robert Reitan på scenen for en lansering via Facebook.

- Vi må snakke direkte med kundene, som Facebook og mange andre har gjort lenge allerede. Det er det vi nå gjør, sier Ole Robert Reitan.

Les også: Søker om å bruke «Æ» blant annet til netthandel

Må registrere seg

Både Coop og Kiwi, som hele Norgesgruppen, har fra før kundejojalitetsprogram som gir rabatt på varer. Coop har også innført kuponger på de varene hver kunde kjøper mest av, og en app hvor kupongene kommer opp, men som altså Coop velger ut. Kiwi har innført 7,5 prosent rabatt på frukt og grønt gjennom Kiwi Pluss.

Lindberg mener dette er noe annet:

- Dette skal sikre oss nye og mye mer lojale kunder uten at det innføres gammeldagse eller kompliserte kundelojalitetsprogrammer, sier Lindberg.

Kunden må laste ned «Æ», registrere seg, listen med de ti mest vanlige varene genereres så automatisk og gir rabatt i kassa.

Allerede onsdag morgen skrev Nettavisen om rabattordningen Rema innfører.