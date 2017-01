Æ-appen førte til betalingsproblemer i Rema-butikkene

Saken oppdateres.

Regiondirektør Brynjar Hovstein i Rema 1000 Trondheim sier at betalingsterminalene var nede i 20 til 35 minutter midt i handlerushet på ettermiddagen.

- Det var på tidspunktet da det er flest folk i butikkene, sier Hovstein, og forteller at problemene gjaldt Rema-butikker over hele landet.

Rabatt-app

Onsdag lanserte Rema den nye appen «Æ», som blant annet gir kundene ti prosent i rabatt på varene de kjøper flest av.

Æ ble raskt den mest nedlastede appen for Iphone-telefoner, og Hovstein sier at de torsdag kveld hadde passert 200 000 nedlastinger. Det skal også ha vært bakgrunnen for betalingsproblemene.

- Ifølge våre IT-folk så skyldtes det en fantastisk nedlasting av appen, sier Hovstein.

Problemene gjorde at kortterminalene gikk ned. Butikkene måtte da gå over på en reserveløsning, der kundene måtte signere på en utskrift fra kassen.

Kjøpmann Willy Sivertsvik ved Remas butikk på Solsiden i Trondheim sier at de opplevde problemer med betalingsterminalene i rundt 20 minutter. Da Adresseavisen snakket med ham, kjente han ikke årsaken.

Priskrig

Æ-appen ble lansert onsdag foran nesten 600 kjøpmenn og rundt 100 Rema-folk fra distribusjon, industri og fra kjedens regionkontor.

I tillegg til at den gir rabatt på de ti varene som kundene handler mest av, så vil kunder som har lastet den ned også få ti prosent avslag på frukt og grønt.

Konkurrentene i Kiwi og Coop svarte på lanseringen med å øke sine egne rabatter på frukt og grønt .