Mack- og Rema-saken fortsetter

Saken oppdateres.

At Rema 1000 ville fjerne profilerte ølmerker fra Nord-Norge og andre landsdeler fra hyllene, har ført til storkrangel. Særllig i nord.

I en pressemelding mandag skriver Rema 1000 at de fortsatt skal selge Mack-øl fra Tromsø i de tre nordligste fylkene. Men etter et møte mellom Mack og Rema senere samme dag, gjør Mack-direktøren det klart at han ikke er fornøyd.

– Det er fortsatt en svært alvorlig situasjon, sier Harald Bredrup til NTB om ølstriden.

Les også: Professor om ølkrangelen: - Dette blir en test for Rema

Frykter nedbemanning

Bredrup frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.

I pressemeldingen fra Rema forsikrer de nordlendingene om at de fortsatt vil få kjøpe Mack-øl i alle de tre nordligste fylkene i landet.

– Øl vekker følelser. De fleste er like patriotiske for sitt øl som for sitt lokale fotball-lag. Det har vi stor respekt for. Derfor vil vi forsikre bergenserne om at de fortsatt vil finne sin Hansa i Rema-butikker, østfoldingene sin Borg, trønderne sin Dahls, Nordlandspils vil tilbys i Bodø, drammenserne skal også få sin Aas og i Kristiansand vil du finne CB. På samme måte vil nordlendingene få sin Mack på Rema 1000 – dersom Mack vil, sa Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 i pressemeldingen som ble sendt ut før møtet med Mack.

Men for Mack er ikke dette nok.

Reduserer antall sorter

Etter møtet med Rema mener de fortsatt situasjonen er alvorlig.

– Vi fikk bekreftet at vår fortolkning av alvoret i situasjonen er korrekt. Det er kommet noen nye ting på bordet, men det er et langt sprang derfra til den virkeligheten vi legger til grunn, sier Bredrup til NTB etter mandagens møte med Rema.

Mack mente først at en epost fra Rema tydelig viste at kjeden ønsker å fjerne produsenten helt fra 18 av 19 fylker. Dette avkreftet Rema mandag.

– Vi har hørt ropet fra Nord. La oss derfor forsikre nordlendinger om at vi gjerne ønsker å selge Mack i alle de tre nordligste fylkene – hvis Mack vil, sa Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for innkjøp i Rema 1000 i pressemeldingen.

Rema har varslet at kjeden vil redusere antallet nasjonale ølsorter fra 49 til 43 for å gi plass til regionale og lokale ølsorter. Nordlendinger skal få Mack, bergensere Hansa, østfoldinger Borge, drammenserne Aass og så videre.

Årsaken til at mange norske bryggerivarer mister hylleplass, er at Rema har inngått en såkalt «bestevennavtale» med den danske bryggerigiganten Carlsberg, samtidig som dagligvarekjeden vil gjøre plass til øl fra mikrobryggerier. Også Coca-Cola mister hylleplass hos Rema med den nye ordningen.

Frustrerte kunder

Partene er enige om å møtes igjen, men tidspunktet er foreløpig ikke bestemt. Samtidig med forberedelsene til neste møte må Mack jobbe med planer for å redusere kostnader og samtidig hente inntekter fra andre aktører enn Rema, ifølge Bredrup.

– Vi har ansatt selgere på bakgrunn av en utvidet kontrakt med Rema i fjor. Nå er det mulig at vi må si dem opp, og det er en svært vanskelig situasjon, sier Mack-direktøren.

Han forteller at reaksjonene fra kundene ikke har latt vente på seg. Mange tilbakemeldinger har vært svært hyggelige, men ikke alle.

– Det vi ikke setter pris på, er tilbakemeldinger om at Rema-ansatte gruer seg til å gå på jobb fordi folk er veldig direkte. Det vil vi jo ikke ha noe av, for de er jo de minst skyldige her, sier han.

Misnøye også i Hansa Borg

Ledelsen i Hansa Borg, som eier Hansa i Bergen, Borg i Sarpsborg, CB i Kristiansand og 54 prosent av Nøgne Ø i Grimstad, er heller ikke fornøyd med situasjonen. Foreløpig har bryggerikonsernet ingen avtale om levering til Rema-butikker i 2017.

– Jeg har sett pressemeldingen fra Rema 1000, men det er ikke noen endring i saken. Vi aksepterer ikke den plassering og mengde som Rema 1000 er villig til å ta inn av Borg øl, sier administrerende direktør Lars Midtgaard til Sarpsborg 24.

Han hevder at bryggeriet har forsøkt å komme i kontakt med Rema flere ganger mandag, uten å få svar.

Les også: Rema-topp møter Mack-ledelsen for å løse ølstrid

Les også: Koteng mener Reitan dekkes for negativt