Nok en bank setter opp renta på boliglån

Økte innlånskostnader er bakgrunnen for renteøkningen, i følge en pressemelding.

- BN Banks ambisjon er å være best i det lange løp for våre kunder. Selv om kostnadene våre for å låne inn penger har økt, ventet vi så lenge som mulig med å øke boliglånsrenta. Jeg er stolt over at vi har klart å holde den nede vesentlig lenger enn mange av våre konkurrenter, sier BN Bank-sjef Gunnar Hovland i en pressemelding.

BN Banks laveste boliglånsrente blir etter økningen 2,35 prosent.

De store økte i høst

Renteendringen gjelder for både boliglån, boligkreditt og seniorlån. For nye kunder vil renteøkningen gjelde fra tirsdag 10. januar, for eksisterende kunder gjelder den fra fredag 10. mars.

Storbanker som DNB, Danske Bank og Nordea satte opp boliglånsrenta allerede i høst, etter at pengemarkedsrenta begynte å stige. Det er renta bankene betaler for å låne inn penger. De siste ukene har den steget ytterligere.

Høyrentekonto

BN Bank lanserer nå en høyrentekonto med 1,5 prosent rente for innskudd over 500.000 kroner.

- Det er viktig for oss å være en attraktiv bank for de mange som sparer penger. I forrige uke lansert vi Boligsparing for ungdom (BSU), med 3,2 prosent rente, og nå kommer vi med høyrentekonto. Flere attraktive innskuddsprodukter vil bli lansert fremover, sier Hovland i meldingen.

BN Bank er telefon- og nettbasert, og har hovedkontor i Trondheim. Banken er eid av flere store norske sparebanker. Sparebank 1 SMN er en av de største eierne.