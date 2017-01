Rema 1000 snur etter massiv øl-kritikk

Saken oppdateres.

Det ble bråk da Rema 1000 ville fjerne profilerte ølmerker fra Nord-Norge og andre landsdeler fra hyllene. Nå snur dagligvaregiganten, skriver Aftenposten .

I en pressemelding skriver Rema 1000 at de fortsatt skal selge Mack-øl fra Tromsø i de tre nordligste fylkene. Det samme gjelder andre kjente ølmerker i sine respektive landsdeler.

Patriotisme

– Øl vekker følelser. De fleste er like patriotiske for sitt øl som for sitt lokale fotball-lag. Det har vi stor respekt for. Derfor vil vi forsikre bergenserne om at de fortsatt vil finne sin Hansa i Rema-butikker, østfoldingene sin Borg, trønderne sin Dahls, Nordlandspils vil tilbys i Bodø, drammenserne skal også få sin Aas og i Kristiansand vil du finne CB. På samme måte vil nordlendingene få sin Mack på Rema 1000 – dersom Mack vil, sier Lars Kristian Lindberg i Rema 1000 i pressemeldingen.

Bryggeriet Mack varslet mulige oppsigelser som følge av at matvarekjeden ville gi drikkevarene deres langt mindre plass i hyllene. Med dagligvarekjedens nye strategi ville varene fra mange av de store, regionale bryggeriene kun være å finne i utvalgte lokale butikker, ikke i større områder slik praksis har vært til nå. Rema 1000s nye strategi ble møtt med sterke reaksjoner og stort engasjement, spesielt i Norge-Norge.

Velger Calsberg

Bakgrunnen for at mange norske bryggerivarer skulle ut var at Rema har inngått en såkalt «bestevennavtale» med den danske bryggerigiganten Carlsberg, samtidig som dagligvarekjeden vil gjøre plass til øl fra mikrobryggerier. Også Coca-Cola mister hylleplass hos Rema med den nye ordningen.

– Vår ambisjon er også å få inn 19 mikrobryggerier i våre butikker i løpet av 2017. fortsetter Lindberg i Rema 1000.

Rema 1000 oppfordrer mikrobryggerier til å ta kontakt dersom de ønsker å komme inn i den lokale butikken med sitt øl.

