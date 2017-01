NTNU-gründerne har forhåndssolgt for ni millioner kroner

Saken oppdateres.

- Det er veldig overveldende at salget har gått så bra, sier medgründer og styreleder Julie Bauge i Flowmotion Technologies AS.

Sammen med to medstudenter fra NTNU, Lars Flesland og Didrik Dimmen, samt Eirik Dyrseth fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag, står hun bak Flowmotion One. Det er en stabilisator for smarttelefon man kan holde i eller feste på utstyr for å få stabile videoopptak.

Selger før produksjonen

22. november ble Flowmotion One lansert på crowdfunding-nettstedet Kickstarter.com. Om Flowmotion One blir produsert eller ikke, avhenger av hvor mange som forhåndskjøper stabilisatoren via nettsiden.

Selskapet hadde satt et finansieringsmål på 250 000 kroner fra crowdfoundingen for å kunne starte produksjon. Fristen for å nå dette målet ble satt til 10. januar, men så lang tid var på ingen måte nødvendig, viste det seg.

Målet ble passert allerede en time etter lanseringen. Og 10. januar er det forhåndssolgt for nær 40 ganger mer enn minstekravet: 1,09 millioner dollar, rundt 9,3 millioner kroner med dagens kurs.

Raskere ut

- Det det betyr er at folk ønsker å kjøpe produktet vi har laget og brukt to år på å utvikle. Og det er jo veldig gøy. Pengene skal vi bruke på å produksjonen, og dette hjelper oss altså å komme ut i markedet raskere enn om vi ikke hadde vært på Kickstarter, sier Bauge.

Ved å kjøpe stabilisatoren tidlig gjennom folkefinansieringsplattformen Kickstarter, får man rabatt og bidrar til å fremskynde produksjonen.

I skrivende stund (klokken 19.20 mandag 9. januar) har 4595 støttespillere kjøpt én eller flere produkter eller bare donert penger for at gründerne fra NTNU skal starte produksjon av stabilisatoren.

Fått bekreftelse

- Når kampanjen nå er ferdig 10. januar, skal vi gå i gang med produksjonen i Kina i februar, sier Bauge.

- Hvorfor valgte dere denne formen for finansiering?

- Vi syns crowdfunding er interessant ved at man kommer raskt ut i markedet og får testet om dette er et produkt folk vil ha. For er det ingen som vil betale for det, så ville det heller ikke blitt noe av. Men nå har vi altså fått bekreftet at folk vil kjøpe Flowmotion One, sier Bauge.

Helt frem til i oktober 2016 skulle Flowmotion egentlig lansere to produkter, en stabilisator for Gopro og en for smarttelefoner. Da salget av Gopro-kameraer stupte i løpet av 2016, valgte Flowmotion kun å fokusere på smarttelefon-teknologien.

Ifølge Bauge vil Flowmotion One for smarttelefon, være ute i markedet fra april. Selskapet har nå ti ansatte.