Han er ny sjef på Kværner Verdal

Det informerer Kværner om onsdag ettermiddag.

Sturla Magnus (45) vil begynne i stillingen som konsernsjef for Structural Solutions og ansvarlig for verftet på Verdal innen 1. april i år.

- Sturla Magnus' utstrakte erfaring fra industrien og Kværner/Aker Solutions, i tillegg til hans aktive lederstil, gjør at han passer perfekt inn i teamet vårt. Jeg ser frem til å få ham med på laget som del av vår ledergruppe, uttaler konsernsjef Jan Arve Haugan i en pressmelding.

Ønsket å trappe ned

Bakgrunnen for endringen i ledelsen er at tidligere kværnersjef, Sverre Myklebust, ønsket å trappe ned. Han gikk av som sjef 31. desember i fjor.

- Myklebust gikk etter eget ønske av som konserndirektør fra 31. desember i fjor. Han har valgt å arbeide i redusert stilling frem mot pensjonsalder. Fra 1. januar er han ansatt som direktør for utvikling av underentrepriser i Kværner, forteller kommunikasjonssjef for Kværner i Midt-Norge, Tove Strand Trana til Adresseavisen.

Midlertidig sjef

I en pressemelding uttaler Magnus at han gleder seg til å innta sjefsstolen.

- Jeg ser fram til å komme tilbake til Kværner og sammen med det lokale teamet fortsette den positive utviklingen av Structural Solutions og verftet i Verdal, sier Sturla Magnus i pressemeldingen.

Mens Kværner venter på at Magnus inntar sjefsstolen, tar sjef for økonomi og finans, Ole Petter Bjartnes, over som sjef for verftet.

