Foreslår skattelette for å investere i gründerbedrifter

Saken oppdateres.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier de med gründerpakken ønsker å legge til rette for nye bedrifter og flere lønnsomme jobber. Gründerpakken presenteres på Trøndelagsmøtet torsdag.

- Fordi vi skal skape nye arbeidsplasser i nye næringer, må vi være modige og samtidig bygge på de miljøer vi vet har et stort potensial for å skape mange arbeidsplasser og nye næringer, sier Helleland.

Hun mener Trondheim og Trøndelag har det beste utgangspunktet for å kombinere ny teknologi og forskning med gründerskap og flere lønnsomme jobber.

- I Trøndelag hevder vi oss nasjonalt som beste idrettsregion, vi kan også bli best som næringsregion. Vi har et unikt og enestående miljø i Norge som ligger i Trondheim, skapt ut fra NTNU og Sintef. Der lærer man entreprenørskap og vi ønsker at flere selskaper skal etablere seg herfra, sier Helleland.

Hun viser også til at optimismen er ganske stor i Trøndelag , ifølge Norges Banks siste regionale nettverksundersøkelse. Arbeidsledigheten er blant de laveste i landet, og den har falt med over ti prosent det siste året.

Skattefradrag for å investere

Gründerpakken er satt sammen av programkomiteen i Høyres forslag til stortingsprogram som ble lagt frem torsdag, og forslaget fra Høyres digitaliseringsutvalg som nylig ble presentert.

For å gjøre det mer attraktivt for private investorer å gå inn i oppstartsselskaper og bygge opp nye og sterke venturemiljøer, foreslår Høyre skattefradrag for dette. Partiet foreslår å fase ut skatt på arbeidende kapital, gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper og legge til rette for nye finansieringsformer, som for eksempel crowdfunding.

- Som politikere må vi hele tiden jakte på å gjøre det enklere å skape bedrifter og arbeidsplasser. Mange ser på det som vanskelig. Vår jobb som politikere er å fjerne flest mulige hindre og utfordringer, sier Helleland.

Vil ha flere opsjoner

For at flere skal bli medeiere i egen bedrift, foreslår Høyre å endre reglene for opsjonsbeskatning.

- De ansatte i en nystartet bedrift kan da skrive under på at de får rett til å kjøpe aksjer billigere i stedet for høye lønninger, når bedriften ikke har råd til det. Da kan man i stedet tilby de ansatte en del av kaka, hvis bedriften blir en suksess. I dag står skattesystemet i veien for dette, sier Helleland.

Høyre foreslår også å øke det private eierskapet i statlige selskaper der de mener det er riktig for selskapet og samfunnet, men vil samtidig sikre at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge.

- Butikk av forskning

Med gründerpakken ønsker Høyre også å øke kommersialiseringen innen statlig finansiert forskning, og koble utdannelsessektoren tettere til næringslivet. Helleland sier Regjeringen allerede er i gang med dette å styrke den næringsrettede forskningen.

- Vi vil at forskning skal bli til butikk, sier Helleland.

Hun viser til at næringsrettet forskning og innovasjon, inkludert Skattefunn, er styrket med tre milliarder kroner siden regjeringsskiftet.

Toppindustrisenter

Regjeringen oppretter også en ordning som heter Norsk katapult, som skal gi næringslivet testfasiliteter til innovasjon. Gründerpakken skal støtte etablering av et toppindustrisenter, som skal bidra til at metoder, kompetanse og kunnskap kan utveksles bedre mellom små og store bedrifter. I tillegg vil partiet gjøre flere offentlige data tilgjengelige, slik at bedrifter kan ta i bruk dem til å lage nye tjenester og arbeidsplasser.

I tillegg foreslås det å bruke statens innkjøp som fødselshjelp for vekstbedrifter med internasjonalt potensial, ved at vekstbedriftene får ta en del av dette markedet.