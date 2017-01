- Næringsministeren boikotter ikke

Saken oppdateres.

– Vi har fått oppklart at næringsministeren ikke ønsker å boikotte Rema 1000, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema 1000 etter møtet i næringsdepartementet torsdag.

LES OGSÅ: Nå forsvinner disse varene fra Rema 1000

Kategoridirektør Lars Kristian Lindberg og kommunikasjonsdirektør Beyer møtte torsdag Mæland (H) til et oppvaskmøte etter at næringsministeren tidligere i uka anbefalte folk å bytte butikk dersom de er misfornøyde med Rema 1000 nye varetilbud.

Professor om ølkrangelen: - Dette blir en test for Rema

Rema reagerte sterkt på at en statsråd «nærmest sier at folk må bytte butikk», og understreket at dette dreier seg fra Remas side å gjøre konkurransesituasjonen annerledes.