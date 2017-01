Samsung-topp kan bli pågrepet i korrupsjonssak

Saken oppdateres.

Lee må pågripes for bestikkelser, mener påtalemyndigheten. Hvis retten gir aktoratet medhold, blir 48-åringen i så fall den første toppen i Samsung som pågripes i skandalen. Lee er assisterende styreleder og sønn av styreleder Lee Kun-hee. Lee junior fikk i forrige uke status som mistenkt og satt i avhør i 22 timer. Han avviser anklagene.

Påtalemyndigheten anklager Samsung-toppen for underslag og for å ha løyet under ed i nasjonalforsamlingen. Dessuten har han tilbudt bestikkelser, mener påtalemyndigheten.

Samsung skal ha blitt presset til å overføre pengegaver til en stiftelse kontrollert av Choi Son-sil, en nær venninne av president Park Geun-hye. Til sammen dreier det seg om 43 milliarder won (310 millioner kroner), ifølge påtalemyndigheten.

Choi skal ha beriket seg på stiftelsen, og hun skal ha utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter for penger. Park skal ha bistått Choi med utpressingen og ha bedt medarbeidere lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Nasjonalforsamlingen vedtok i desember å stille Park for riksrett i forbindelse med korrupsjonssaken mot Choi. Choi er varetektsfengslet.