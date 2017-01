Enkelte Rema-butikker har tapt en halv million

Saken oppdateres.

Rema 1000-kunder over hele landet sier de vil boikotte Rema i forbindelse med at de fjerner varer de er glade i.

Forrige uke merket Rema-kjøpmenn over hele landet at mange av kundene faktisk gjorde som de sa: De valgte å ta handelen i andre butikker.

Ned 40 prosent

Enkeltbutikker har hatt en nedgang i omsetningen på 40 prosent noen av dagene.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum sier til Aftenposten at de merker at det går ut over omsetningen enkelte steder.

Tapte halv million

Avisen Nye Troms skriver om kjøpmann Vegar Gystad i Bardufoss som merker en omsetningssvikt på en halv million kroner etter krisen.

Gystad sier til Nye Troms at han frykter permitteringer, men etter det Aftenposten kjenner til, har Rema en sterk kultur for å hjelpe kjøpmenn dersom det er snakk om midlertidige situasjoner utløst av hovedkontoret.

- Dette er enkeltbutikker i enkelte områder, sier kommunikasjonsdirektør Fossum.

Rema har tatt grep for å øke markedsandelene, og lanserte tidligere i år appen «Æ» som skal gi kundene tilbud . Selv om konkurrentene har kalt den et mageplask , har flere hundre tusen personer på få dager lastet ned appen.

