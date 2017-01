Rema-butikk har tapt en halv million

Saken oppdateres.

Rema 1000-kunder over hele landet sier de vil boikotte Rema i forbindelse med at de fjerner varer de er glade i.

Forrige uke merket Rema-kjøpmenn over hele landet at mange av kundene faktisk gjorde som de sa: De valgte å ta handelen i andre butikker.

Ned 40 prosent

En enkeltbutikk i Bardufoss, som ligger midt i nedslagsfeltet for bråket rundt Mack-ølets plassering i Remas butikker, hadde en av dagene på nyåret en nedgang i omsetningen på 40 prosent sammenlignet med samme dag året før.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum sier til Aftenposten at de merker at det går ut over omsetningen enkelte steder. Hun presiserer imidlertid at det ikke gjelder flesteparten av Remas butikker.

- De aller fleste butikkene merker ikke nedgangen, sier hun.

Tapte halv million

Avisen Nye Troms skriver om kjøpmann Vegar Gystad i Bardufoss som merker en omsetningssvikt på en halv million kroner etter krisen. Adresseavisen har vært i kontakt med Gystads samboer og medeier av butikken, som bekrefter opplysningene.

Gystad sier til Nye Troms at det spesielt er bråket rundt Mack-ølet som har slått ut, og han frykter permitteringer. Etter det Aftenposten kjenner til, har Rema en sterk kultur for å hjelpe kjøpmenn dersom det er snakk om midlertidige situasjoner utløst av hovedkontoret.

- Dette er enkeltbutikker i enkelte områder, sier kommunikasjonsdirektør Fossum.

Rema har tatt grep for å øke markedsandelene, og lanserte tidligere i år appen «Æ» som skal gi kundene tilbud . Selv om konkurrentene har kalt den et mageplask , har flere hundre tusen personer på få dager lastet ned appen.

Annerledes i Midt-Norge

Regiondirektørene for Remas butikker i Midt-Norge sier det ikke har vært særlig negativ respons å spore blant kundene i denne regionen.

- En utfordring vi har hatt har vært at datateknikken i kassen har gått litt for sakte. Noe som har ført til litt lange køer i noen butikker. Men det har vi jobbet på spreng med å rette opp i, og det er i orden nå etter vi har fått oppgradert systemene, sier Brynjar Hovstein, regiondirektør for Rema 1000 Trondheim.

Hans 26 butikker har i årets andre uke hatt en snittvekst på én til to prosent sammenliknet med samme uke i fjor. For øvrige Rema-butikker i Midt-Norge utenfor Trondheim, har snittveksten vært på rundt tre prosent ifølge regiondirektør Vidar Andersen.

- Region Midt-Norge var den regionen som hadde best utvikling av alle 14 regioner i forrige uke som også mandag denne uken fortsatte samme trenden. Hos oss er det bare fryd og gammen. En tredel av kundene våre har nå lastet ned Æ-appen. Det virker som det er fordelaktig for oss at Æ ligger til den trønderske dialekten, sier Andersen.

Sjikane i nord og vest

Andre steder i landet, særlig på Nord-Vestlandet og i Nord-Norge har det vært kraftige kundereaksjoner mot Rema etter at leverandører derfra ikke lengre får hylleplass for sine varer hos Rema.

I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke , forteller regiondirektør Jan Arild Byttingsvik i Rema Nordre Vestland om sjikane, nettmobbing og utskjelling av enkeltpersoner i butikker i hans region. Bakgrunnen skal i hovedsak være at Rema ikke lengre vil selge Lerum syltetøy som produseres i Sogndal.

Noen slik respons fra kunder, hets eller mobbing kjenner ikke de to trønderske regiondirektørene til for butikkene i Trøndelag.

- Det er litt annerledes her. Forskjellen blir ikke særlig merkbar i butikkene i Trøndelag. Vi har i lang tid vært i en særstilling i Rema og hatt mange lokale leverandører, sier Vidar Andersen.