Glimt Bli Ny Studio er konkurs

Saken oppdateres.

Glimt Bli Ny Studio har vært i drift siden 2012. Salongen har de siste årene gjort seg spesielt bemerket på grunn av satsingen på styling av øyenbryn og vipper.

Salongens ansatte hadde blant annet fått kursing hos den kjente øyenbrynstylisten Fred Hamelten, og hadde da Adresseavisen snakket med bedriften i starten av 2016 doblet antallet ansatte som jobbet med bryn og vipper.

Daglig leder i selskapet, Tonje Fjeldberg Elshaug, har også deltatt i VM i vippeextensions sammen med en av de andre ansatte.

Alvorlig sykdom

Hovedgrunnen til at salongen nå må melde oppbud, er ifølge styreleder Emil Fjeldberg Elshaug at daglig leder Tonje Fjeldberg Elshaug har blitt rammet av alvorlig kreftdiagnose.

- Tonje er eier, gründer og har drevet dette. Uten henne kan vi ikke drive dette videre, sier styreleder Elshaug til Adresseavisen.

- Dette er svært beklagelig. Bedriften driver i dag for kreditors regning og vi så ingen løsning for hvordan Glimt Bli Ny Studio kunne oppfylle sine økonomiske forpliktelser videre, utdyper han i en pressemelding.

Salongen har i stor grad vært en familiebedrift. Styreleder Elshaug er samboer til daglig leder Tonje Fjeldberg Elshaug. De har også barn sammen, og deres eldste datter har også jobbet for salongen.

Etter at Tonje ble syk, tok søsteren, Marte Fjeldberg, over som daglig leder.

LES SAKEN: Ledermøtet: Hun gir byen lekre bryn og vipper

Syv mister jobben

Salongen meldte selv oppbud og ble slått konkurs mandag. Ved konkurstidspunktet hadde salongen syv ansatte som nå mister jobben.

Glimt Bli Ny Studio hadde i 2015 en omsetning på 4,8 millioner kroner og et driftsunderskudd på 544 000 kroner. Adresseavisen har ikke fått kontakt med bostyrer i konkursboet, Ronald Eriksen Brevik, onsdag.

Styreleder Emil Fjeldberg Elshaug synes det er trist at bedriften må legge inn årene.

- Dette er svært trist for alle våre kunder, for ansatte og for Glimt Bli Ny Studio sine eiere. Vi hadde et sterkt ønske om at Glimt Bli Ny studio skulle være en sysselsettingsbedrift, hvor vi kunne utdanne, utvikle og gi muligheter til andre, men denne typen sykdom kan man dessverre aldri forutse, uttaler han i pressemeldingen.

Glimt bli ny-studio er ikke den eneste frisørsalongen som har satset tungt innen styling av øyenbryn og vipper. Her kan du lese at styling av øyenbryn har blitt nesten like viktig som hårklipp for frisørsalongene.

LES OGSÅ: Ledermøtet: Siv Oldervik i Stas hår og bryn fulgte drømmen