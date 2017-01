Telenor har anmeldt mobilselskap i Bulgaria

Saken oppdateres.

Kort tid etter overtakelsen av Globul, Bulgarias nest største mobilselskap, i august 2013, gjorde Telenor undersøkelser som førte til mistanken om økonomisk kriminalitet.

Tidligere har Telenor ikke villet opplyse i hvilket land de har levert en anmeldelse, men selskapet opplyser at det nå går ut med opplysningene fordi det er gjort kjent med at Dagens Næringsliv sitter på flere detaljer i saken.

Ifølge DN gikk det over to år fra Telenor fattet mistanke om grums i Globul til de anmeldte saken. Det skjedde etter råd fra Økokrim.

Alvorlig

– Fra det oppsto konkret mistanke om økonomisk kriminalitet til saken ble politianmeldt gikk det to år, skriver Telenors informasjonssjef Glenn Mandelid i en epost.

Mandelid hevder samtidig at Telenor gjennom hele perioden har jobbet systematisk og målrettet med saken.

– Men arbeidet tok tid, da det var krevende og komplekse vurderinger knyttet til juridiske, operasjonelle og sikkerhetsmessige forhold. Telenor har tatt denne saken på største alvor helt fra mistanken om økonomisk kriminalitet oppsto, skriver han.

Telenor-ansatte ikke involvert

Telenor presiserer at anmeldelsen til bulgarsk politi gjelder mistanke om økonomisk kriminalitet fra tiden før selskapet kjøpte Globul. Ingen ansatte i Telenor er omfattet av anmeldelsen.

DN skriver at mistanken gjelder at Globul over lengre tid skal ha betalt for varer og tjenester som ikke var levert. Den forrige eieren, som solgte Globul til Telenor for 717 millioner euro, ble skadelidende.

Styreleder Gunn Wærsted i Telenor bekrefter overfor DN at hun er holdt informert om Bulgaria-saken, men at den ikke ble behandlet av styret sist høst.

««Jeg er orientert om fremdriften etter anmeldelsen som ble levert våren 2016», skriver Wærsted.