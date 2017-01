Fikk sulten frem med ord

Saken oppdateres.

En tekst om juleribbe og riskrem vant prisen «beste selgende tekst» under Best i Tekst 2017 denne uka. To gründerselskaper fra Trondheim står bak.

Målet med teksten var å gjøre leseren sulten.

Teksten tilhører det nyoppstartede trondheimsselskapet Mattid. Før jul i fjor begynte de å tilby Julekassen, en matkasse med klassikerne som hører hjemme på middagsbordet rundt høytiden. Tekstbyrået HvabeHager fra Trondheim førte pennen.

- Trenger ikke dra til Oslo

– Prisen er en bekreftelse på at det lønner seg å jobbe med dyktige folk, og at vi ikke trenger å dra til Oslo for å finne de gode samarbeidspartnerne, sier gründer av Mattid, Erik Lidahl.

– Det er stas å bidra til at en helt ny aktør på markedet blir lagt merke til, sier Camilla Hager, tekstforfatter og gründer av HvabeHager.

Dette er juryens begrunnelse for å gi prisen til Mattid og HvabeHager:

«I denne teksten selges det med sjarm, med tone of voice, og med tekst, bilder og video i en skjønn forening. Matkasseproduktene er mange i markedet for tiden, men denne teksten evner å få både enkeltprodukt og leverandør til å skille seg positivt ut. Juryen liker også bruker av handlingsknapper både i topp og bunn av teksten ».