Verdalskalk kjøper ut gårdsbruk i Tromsdal

Saken oppdateres.

- Langsiktighet er veldig viktig i bergindustrien. Denne avtalen sikrer videre utvikling av bruddet for vår del, i tråd med vedtaket i kommunedelplanen, sier daglig leder i Verdalskalk Geir Olav Jensen.

Verdalskalk og grunneier Nils Georg Leirset kunngjorde mandag at de før jul ble enige om en avtale som sikrer Verdalskalk rett til å ta ut kalkstein fra åpent brudd, såkalt dagbrudd.

- Første del av volumveksten er forventet allerede neste år, sier han.

Må flytte

Selskapet har i flere år vært i forhandling med grunneier på Tromsdal gård, Nils Georg Leirset. Kontrakten ble signert 20. desember. Utvidelser av dagens brudd vil innebære at gården må flyttes eller nedlegges. Partene er innforstått med dette og gårdens eiere vil forberede fraflytting i god tid før utvidelsen blir aktuelt, heter det i en felles pressemelding fra selskapet og grunneier.

- De store utvidelsesplanene for kalkvirksomheten er uforenlig med å bo og drive en gård kloss inntil. Vi beklager at vi må gi opp en fin gård med lang historie, men er fornøyd med at Verdalskalk har vist god vilje til å finne løsninger, sier Liv Øverås og Nils Georg Leirset på Tromsdal gård i pressemeldingen.

For Verdalskalk betyr avtalen muligheten til en kraftig volumvekst.

- I dag tar vi ut 1,5 millioner tonn kalk i året og omsetter for rundt 160 millioner kroner i året på det vi tar ut. Kommunedelplanen ble utarbeidet med en forutsetning om 10 millioner tonn i 100 år fra kalkressursene i Tromsdalen, så muligheten for vekst er altså stor, sier Jensen.

Omregulering

Hvor mye Verdalskalk må ut med i denne avtalen, vil partene holde for seg selv. Ifølge pressemeldingen skal Verdalskalk kompensere etter takst for boliger som må rives eller flyttes. For øvrig er avtalen basert på tonnmengde kalkstein som faktisk tas ut og med betingelser som for annet kalkuttak i Tromsdalen.

Neste steg for selskapet er nå å få godkjent reguleringsplan som forventes innsendt til behandling i løpet av første halvår 2017. Avtalen avhenger av at reguleringsplanen godkjennes.

Verdalskalk har i dag 64 ansatte. Selskapet eies av Franzefoss Minerals (55 prosent), Faxe kalk (35 prosent) og finske Nordkalk (10 prosent).

