Rema kutter ut alt Hansa-øl med unntak av i Hordaland

Saken oppdateres.

Etter at Hansa Borg ikke lenger får være en av hovedleverandørene til Rema 1000 blir salget av bryggeriets merkevarer også redusert kraftig lokalt.

Fra før av er det også kjent at trondheimsbryggeriene Austman og To Tårn kastes ut av alle Rema-butikker .

Bare i Hordaland

- Hansaprodukter får vi bare selge i Bergen og Hordaland. Og det i sterkt redusert omfang. Ikke engang på Geilo, der bergenserne ferierer, blir det mulig å kjøpe Hansa hos Rema, sier administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg til Bergens Tidende .

En sjettedel

- For Hansa-produktene betyr det at vi bare får solgt disse i Bergen og Hordaland. Fra å ha 31 ulike varesorter i Bergen blir vi nå redusert til å kunne ha fem, sier Lars A. Midtgaard.

Lignende avtaler gjelder for de andre merkene i Østfold og Vest-Agder.

Midtgaard forteller at utviklingen mot denne situasjonen startet 2015.

- Regner vi fra 2015 vil volumet vårt gjennom Rema bli redusert fra 14,5 millioner liter ned mot én million liter. Det er forsvinnende lite, sier Midtgaard.

Har kuttet ansatte

Han vil ikke si noe om bortfallet av ølsalget gjennom Rema vil føre til bemanningsreduksjoner.

- Det er for tidlig å si noe om dette. I og med at reduksjonen har skjedd over tid har vi tilpasset bemanningen en del. Dette må jeg komme tilbake til, sier Hansa Borg-sjefen.

Han forteller at bryggeriet nå er ute for å skaffe seg salgsvolum andre steder.

- Rema kontrollerer 25 prosent av dagligvaremarkedet. Da må vi jobbe med dem som styrer resten for å se om vi kan øke omsetningen gjennom disse leverandørene, sier Lars Midtgaard.

Det har tidligere blitt kjent at at enkeltbutikker taper på Rema-strategien, men i Midt-Norge øker matvarekjeden salget .