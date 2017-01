Tord Lien ny NHO-topp i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det er Frp-politiker og tidligere statsråd Tord Lien som får jobben etter Merethe Storødegård.

- Min beste egenskap er kanskje entusiasmen, sier Lien til Adresseavisen da han ble presentert som nysjefen på NHOs kontorer i Trondheim mandag formiddag.

I pressemeldingen som gikk ut i forkant, forklarte han hvorfor han søkte jobben:

- Jeg har alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor var det naturlig for meg å søke jobben som regiondirektør i Trøndelag for Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon, sier Lien i en pressemelding.

Les mer om hvorfor Tord Lien satte kursen hjemover til Trøndelag

- Stort antall søkere

Ifølge NHO var det et stort antall søkere til stillingen, men Adresseavisen kunne allerede i november erfare at Lien var aktuell for stillingen . Da satt han fremdeles som olje- og energiminister. Karantenenemda skal nå ta stilling til når Lien kan tiltre.

- Med denne ansettelsen har vi sikret oss en meget erfaren regiondirektør som skal bidra til å løfte vårt arbeid for trøndersk og norsk næringsliv, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, i en pressemelding.

Les også: Tord Lien går av som oljeminister

- Har vist interesse

Karl Almås, som er styreleder i NHO Trøndelag, mener Lien viste stor interesse for utviklingen av næringslivet i regionen i sin tid på storting og i regjering:

- Hans kunnskap om, og interesse for, næringsliv og akademia kommer svært godt med for en som skal jobbe for bedriftene i Trøndelag, sier Almås i pressemeldingen.

Les også om spekulasjonene i forkant av utlysningen: Statsråd og banksjef nevnes som mulig ny NHO-sjef