Idar Vollviks Ludo er konkurs

Saken oppdateres.

Seriegründer og eks-milliardær Idar Vollvik har hatt en rekke konkursbegjæringer hengende over selskapet Ludo i en årrekke.

I februar 2014 begjærte blant annet Skatt Vest Vollviks nettbutikk Ludo Group konkurs.

- Vi har full kontroll, sa Idar Vollvik til Bergens Tidende.

Nå er Ludo slått konkurs, skriver Dagens Næringsliv.

Har tapt penger siden 2010

Dagens Næringsliv skriver at forretningsmannen gjorde suksess med mobilselskapet Chess, men fikk aldri nysatsingen Ludo Store til å svinge. Ludo Store er en nettbutikk som blant annet selger klær, samt hud- og hårprodukter.

Selskapet som skulle være en av Idar Vollviks redningsplanker har tapt penger siden starten av 2010.

Flere av Vollviks selskaper er blitt begjært konkurs en rekke ganger, men seriegründeren har reddet seg unna hver gang.

I januar 2015 sa Idar Vollvik til Bergens Tidende at han for 4–5 år siden hadde en gjeld på 340 millioner kroner, men at han hadde betalt ned over 300 millioner.

- Nå er det veldig lite igjen. Ingen skulle ønske mer enn meg at gjelden var null. Det er den ikke ennå, men om et par år.

Ny sportsbutikk

Den tidligere mobilmilliardæren mente han skulle komme seg ovenpå ved hjelp av nettbutikken Ludo Store og et par andre prosjekter.

- Jeg bare gønner på. Vi driver business ved å kjøpe og selge. Jeg ser lyst på fremtiden, men det har vært fire arbeidsomme og krevende år, sa han.

28. februar i år skrev Vollvik følgende på sin Facebook-side: «Kjære, Kjære FB venner ... vi har startet ny butikk». Butikken heter «Trainy» og selger treningsklær og sportsutstyr.