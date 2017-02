Nor-Fishing får en konkurrent

Saken oppdateres.

Det sier leder for stiftelsen Nor-Fishing, fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Den stor internasjonale fiskerimessen i Trondheim har fått en konkurrent. Allerede i august arrangeres fiskerimessen Blue Fish i Ålesund.

Den har flere likhetstrekk med Nor-Fishing, som arrangeres annethvert år i Trondheim Spektrum.

Nordea holder konferanse

Blue Fish skal ikke bare være produktmesse for fiskerinæringen og tilknyttede aktører, men også romme konferanser og debatter. Både Pelagisk arena og næringsklyngen Blue Legasea er invitert til å holde sine konferanser under messen. Nordea, som har brukt å være på Nor-Fishing, har allerede avtalt å holde en fiskerikonferanse.

Siden messen avholdes i valgkampinnspurten, er ambisjonen å samle partilederne til debatt om rammebetingelser og fremtiden for fiskerinæringen – med dekning på riksdekkende tv-kanal.

Og som Nor-Fishing vil Blue Fish være både nasjonal og internasjonal.

På åpningen av siste Nor-Fishing satte ordførere punktum for storhalldebatten

Ønsker samarbeid

- Men vi kommer ikke til å konkurrere med Nor-Fishing om kundene, ettersom Blue Fish arrangeres motsatt år av trondheimsmessen. Dessuten ønsker vi å samarbeide med Nor-Fishing, og forhåpentligvis vil de to messene ha positive effekter på hverandre, sier John Breivik som er en av initiativtakerne til Blue Fish.

Han har ikke bakgrunn fra fiskerinæringen, men har erfaring som arrangør av diverse andre typer tilstelninger.

Med seg har han et fiskerifaglig råd på 15 personer, der Sjømatrådet er den største organisasjonen.

- Nor-Fishing har gjennom mange år befestet seg som den ledende fiskerimessen, og det er noe vi ikke har ambisjoner om å rokke ved, sier Breivik.

- Må bedre lokalitetene på Nidarø

Liv Holmefjord og kjenner til Blue Fish kun gjennom andrehåndsomtale.

- Jeg ser at det vektlegges at Blue Fish ikke skal være en konkurrent til Nor-Fishing, og dersom et samarbeid er ønskelig, diskuterer vi gjerne det, sier Holmefjord.

- Det er for tiden stor aktivitet i fiskerinæringen, og på messen i fjor hadde vi venteliste for utstillere. Det viser at det er marked for denne typen messer, sier Holmefjord og viser til at deltakere i Trondheim har uttrykt noe misnøye med Trondheim Spektrum som fasilitet.

- De er veldig fornøyd med byen og arrangementet, men vi har fått noen negative tilbakemeldinger om fasilitetene, og vi støtter arbeidet med å bedre dem. For Nor-Fishings del trenger ikke det nødvendigvis skje på Nidarø, men det bør det ikke ta for lang tid uansett hvor det blir, sier Holmefjord.

- Nor-Fishing vil fortsatt være størst

Norges Fiskarlag er representert i Stiftelsen Nor-Fishing, men er ikke involvert i Blue Fish.

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen mener Trondheims-messen fortsatt vil være den største og ledende fiskerimessen som viser utviklingen innen utstyrssektoren.

Han anser Blue Fish som lik messen Lofotfishing i Kabelvåg. Den arrangeres kommende mars for tiende gang.

- Også Lofotfishing var et lokalt initiativ, og da den ble etablert var det blant annet for å fylle behov de årene Nor-Fishing ikke holdes, sier Ingebrigtsen.