Over 50 ansatte kan gå ut i streik på Værnes på søndag

Saken oppdateres.

Hvis streiken blir et faktum søndag , kan det potensielt skape problemer for dem som reiser til eller fra Værnes. Riksmekleren vil leder meklingene lørdag.

Det er ansatte som er organisert i fagforeningen Junit gjennom selskapene Widerøe Ground Handling, SAS Ground Handling og Aviator som blir tatt ut i en eventuell streik. Til sammen 154 fordelt på de fire flyplassene i Stavanger, Bergen, Bodø og Trondheim.

Flest blir tatt ut på Værnes, der det er meldt plassfratredelse for i overkant av 50 ansatte. Det er funksjonærer i selskapene som tas ut, det vil si personell som tar seg av innsjekking, jobber ved gaten, driver med salg og marketing eller jobber i administrative stillinger.

Junit har ikke medlemmer som jobber med bagasjehåndtering.

Kan skape problemer

Widerøe skriver på sine hjemmesider at de ikke har full oversikt over konsekvensene, men er klare på at mens trafikken vil gå som normalt til tre av lufthavnene som blir rammet av streiken, blir det utfordringer på Værnes.

- Vi planlegger for tilnærmet normal trafikk. Utfordringen er at vi har mindre personell, så vi oppfordrer kunder til å benytte innsjekk på automat og innsjekk via app. Det kan bli problemer med ski og annen spesialbagasje, men vi har ikke kansellert noen flyvninger, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

SAS mener alle flyvningene skal gå som normalt i tilfelle streik.

- SAS vil bruke egne ansatte i håndteringen av SAS' flyavganger og ankomster, slik at trafikkprogrammet for vår del vil gå som normalt til tross for en eventuell streik, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen til Adresseavisen.

Norwegian har ikke besvart Adresseavisens henvendelser fredag.

- Streikebryteri

At SAS har tenkt å bruke egne ansatte i tilfelle streik, provoserer fagforeningen Junit. Ørberg mener SAS planlegger streikebryteri.

- SAS kjøper sine tjenester av Widerøe Ground Handling som tas ut i streik på Værnes. Hvis de går ut i streik,vis SAS sende sine egne oppover. Hvis disse kommer fra SAS Ground Handling, sender de folk fra et selskap som også er involvert i konflikten. Vi er svært uenige med NHO i denne saken, og er i dialog med dem, sier Ørberg.

Johansen i SAS mener imidlertid SAS har alt sitt på det rene, og at Ørberg har misforstått SAS' planer.

- Vi sender ikke folk fra SAS Ground Handling, men fra flyselskapet SAS. Dette er ansatte som er tatt inn i SAS, og vi er ikke part i konflikten. Vi har en ganske nylig dom fra Widerøe-saken som er krystallklar: Det er lov å gjøre det på denne måten, sier Johansen.

Krangler om lønn

Hovedstriden dreier seg om lønn og arbeidsvilkår. Forhandlingssjef i Junit, Bente Ørberg, mener dårlige lønnsoppgjør og svekkelse av rettigheter og fagforeningsmakt har vært gjennomgangstonen de siste ti årene.

- Vi har hatt flere nulloppgjør i lønn, og generelt en dårlig lønnsutvikling. Argumentet fra ledelsen er alltid at vi er i konkurranse med andre, og derfor må holde lønningene lave for å unngå oppsigelser. Likevel har vi hatt mange oppsigelser. Derfor har vi foreslått et sentralt tillegg for alle i bransjen. Da blir det likt for alle, kan ikke bruke dette som argument, sier hun.

- Hvor langt unna er partene før meklingen lørdag?

- Vi skal gjøre vårt ytterste for å komme til enighet. Men det siste nå, med at SAS skal beordre folk opp hit for å ta over jobbene til de som eventuelt kommer i streik, det provoserer mange. Så forhandlingsklimaet er ikke så godt som det burde være, sier Ørberg.

Kan endre billetten

Dersom du er redd for at flyet ditt kan bli kansellert som følge av streiken, har Widerøe valgt å være fleksible overfor passasjerene som skal reise de kommende dagene.

- Dersom passasjerer ønsker å fremskynde sine reiser eller eventuelt utsette disse, tillater Widerøe ombooking av billetter til og fra berørte lufthavner, i samme serviceklasse. Refusjon vil kun bli gitt dersom flygingen blir kansellert. Passasjerer som ønsker å endre billetten bes ta kontakt med stedet der billetten ble kjøpt.

