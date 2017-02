Nå går Aker BP med milliardoverskudd

Saken oppdateres.

Når 2016 oppsummeres, sitter Aker BP igjen med et driftsresultat på 387 millioner dollar, tilsvarende rundt 3,2 milliarder kroner.

Det viser selskapets siste kvartalsrapport. Selskapet, som tidligere het Det norske og hadde hovedkontor på Torget i Trondheim, har virkelig tatt steget og blitt et fullverdig, etablert oljeselskap.

Etter skatt sitter selskapet igjen med 35 millioner dollar (rundt 290 millioner kroner) for 2016.

- Aker BP fortsatte å levere solid i fjerde kvartal med stabile, sikre og effektive operasjoner. Oppstarten av produksjonen ved Ivar Aasen-feltet den 24. desember, på tidsplanen og innenfor budsjett, var en stor milepæl for selskapet som operatør, uttaler konsernsjef Karl Johnny Hersvik i en børsmelding.

Begivenhetsrikt år

2016 har vært et år fullt av milepæler for selskapet. 10. juni ble det kjent at trondheimsselskapet Det norske fusjonerte med BPs norske virksomhet . Aker gikk inn som største eier i det nye selskapet med 49,99 prosent av aksjene, og flyttet samtidig hovedkontoret til Fornebu.

På selveste julaften i fjor åpnet selskapet sin første oljeplattform på oljefeltet Ivar Aasen i den nordlige delen av Nordsjøen. Åpningen skjedde på Aker BPs lokaler på Torget, og dette var den første oljeplattformen som blir styrt fra Trondheim.

Oljeselskapet har fra før vært medeier i andre felter som har vært operative en stund, men åpningen av det nye feltet bidro til å øke produksjonen i fjerde kvartal i fjor. Til sammen hadde selskapet inntekter på 656 millioner dollar (5,4 milliarder kroner) i dette kvartalet, opp fra 255 millioner dollar i samme kvartal 2015.

Selskapet har også eierandeler i gigantfeltet Johan Sverdrup. I kvartalsrapporten skriver Aker BP at prosjektet går som planlagt, og selskapet har gjennomført forhåndsboring i løpet av kvartalet.

250 millioner i utbytte årlig

I løpet av desember betalte selskapet også for første gang ut utbytte til eierne sine. Utbyttet var på 0,185 dollar per aksje. Et nytt utbytte blir betalt rundt 17. februar i år.

Målet er ifølge kvartalsrapporten å betale ut 250 millioner dollar (rundt 2,1 milliarder kroner) per år, og øke utbyttet når Johan Sverdrup er satt i produksjon.

