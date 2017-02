Utvalg vil oppheve taxiløyver og legge mer skatt på boligutleie

Saken oppdateres.

Tommy Staahl Gabrielsen, utvalgsleder for Delingsøkonomiutvalget, sier utvalget mener dagens regulering av drosjemarkedet ikke fungerer tilfredsstillende.

- Det er flertall i utvalget til å endre reguleringen for å åpne opp for nye aktører, sier Staahl Gabrielsen til Aftenposten.no .

Mandag leverer Delingsøkonomiutvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen, der de vurderer hvordan effekten av delingsøkonomien i Norge er.

- Må stilles krav til sikkerhet

Staahl Gabrielsen understreker at det fortsatt må stilles krav til sikkerhet, prisinformasjon og kvalitet.

Utvalget foreslår å oppheve løyvekravet, slik at mulighetene for å skape effektiv konkurranse blir bedre. Kravet om kjøreseddel videreføres imidlertid.

- Sosial dumping

Det betyr i så fall at Uber kan bli en legitim operatør i på det norske markedet.

- Det blir sosial dumping, det. Da blir det så mange førere at ingen kan leve av det, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, til VG .

Færre biler

Norges-sjef Carl Edvard Endresen i taxi-appen Uber er av et annet syn. Han mener at transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi, skriver NTB.

- Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han. Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge.

Skatt på korttidsutleie

I tillegg foreslår utvalget å øke skattleggingen av korttidsutleie av egen bolig, noe som blant annet kan gjøre det dyrere for dem som leier ut boligene sine gjennom Airbnb.

Ifølge Staahl Gabrielsen mener utvalget at aktører i delingsøkonomien, som for eksempel Airbnb, utvider overnattingsmarkedet og gir forbrukerne flere valgmuligheter.

- Aktørene utvider også markedet kvalitativt ved at de gir alternativer til de tradisjonelle hotellene. Tilbudet øker dessuten priskonkurransen. Utvalget mener derfor at det ikke er behov for å begrense tilbudet, sier Staahl Gabrielsen.

Men delingsøkonomien må behandles på lik linje som andre aktører, ifølge utvalget.

De foreslår at:

Plattformene bør pålegges opplysningsplikt til skattemyndighetene.

Skattebehandling av småinntekter fra tjenester bør forenkles.

Korttidsutleie av egen bolig bør skattlegges.

