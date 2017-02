Nå kan du lese Adresseavisen allerede klokken 22

Saken oppdateres.

- Nå blir det mulig for abonnentene våre å lese eAdressa litt tidligere på kvelden. Allerede klokken 22 er den klar, og da er det bare å ta frem mobil, nettbrett eller pc og lese en rykende fersk avis, sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen.

Mørseth sier at eAdressa allerede er et populært tilbud, og at flere har ønsket å kunne lese den tidligere.

- Den leses av ganske mange i dag, og vi har gjennom våre undersøkelser sett at folk gjerne har dårlig tid om morgenen. Andre aviser har også flyttet sin e-avis litt tidligere frem på kvelden, og vi har ønsket å gjøre det samme, sier han.

- Betyr dette at avisen blir mindre oppdatert ettersom den er klar tidligere?

- Nei, avisen vil i veldig stor grad inneholde det samme som før. Vi avslutter arbeidet med papiravisen litt tidligere, men det har alltid vært sånn at en avis har en deadline, og det vil alltid skje ting etter avisen har gått i trykken. De ferskeste nyhetene får man uansett på adressa.no, sier Mørseth.

- Betyr dette at man for eksempel ikke får lese om Rosenborg-kampene i avisen dagen etterpå?

- Rosenborg-kampene vil fortsatt være med i avisen dagen etterpå, på samme måte som før, forsikrer Mørseth.

eAdressa er tilgjengelig via adressa.no og gjennom en egen app for mobiltelefon og nettbrett. Abonnenter på Adresseavisen har fri tilgang.