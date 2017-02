Tord Lien innstilt på å holde seg unna eks-kolleger i ett år

Saken oppdateres.

Når statsråder går ut av politikken, vurderer en karantenenemnd om de må vente litt før de går over til nye arbeidsoppgaver.

Maks lengde for karantene er seks måneder, mens saksforbud kan gis i inntil 12 måneder. Saksforbud betyr at man ikke kan involvere seg i bestemte saker eller saksområder.

Tord Lien har som kjent fått seg ny jobb som regiondirektør i NHO Trøndelag etter at han i desember i fjor forsvant ut av Olje- og energidepartementet (OED). I sin melding til karantenenemnda skriver han:

«Jeg er innstilt på at noen kontakt med OED ikke er aktuelt de første 12 månedene,» skriver Lien. Med det mener han ett år fra han sluttet som statsråd.

- Ingen konfidensiell info

Under punktet for egen vurdering av situasjonen, skriver Lien:

«Jeg ser at det er et behov for saksforbud av en viss lengde, men kan ikke se at det skal være behov for full karantenetid. NHOs medlemmer og agenda er av natur kjent, og det pågikk ingen store prosesser i OED som kan ha påvirkning på norske bedrifter foruten det som er gjort offentlig kjent gjennom fremleggelsen av energimeldingen og Stortingets behandling av denne,» skriver Lien.

I ett punkt må Lien svare på om han mener han sitter på «konfidensiell informasjon av betydning for ny arbeidsgiver». Her svarer Lien nei, og legger til en merknad, blant annet om at både 23. konsesjonsrunde og Energimeldingen var avsluttet fra departementet da han gikk av. Han poengterer også at NHO ikke jobber for enkeltbedrifter, men for hele næringslivet og «noen ganger med problematikk som angår hele bransjer».

Det poengteres også i meldinga at Lien ble ansatt i NHO «etter søknad».

Venter på svar

Lien opplsyer til Adresseavisen at han foreløpig ikke hørt noe fra nemnda utover at sekretariatet har bekreftet å ha startet saksbehandling. Han har fått beskjed om at et svar kan ventes innen 13. februar. Lien håper og tror han kan begynne før 20. juni, som er makstiden for karantene.

Lien har tidligere fortalt Adresseavisen at ha kom hjem til Trøndelag fordi kona hadde fått nok av pendlerlivet hans . Da NHO annonserte sin nye regionleder i forrige uke, sa Lien at hans beste egenskap er entusiasmen.

- Jeg har alltid vært opptatt av at verdiene må skapes før de kan fordeles. Derfor var det naturlig for meg å søke jobben som regiondirektør i Trøndelag for Norges viktigste arbeidsgiverorganisasjon.