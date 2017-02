Trondheims største teknologiselskap mistet viktige kunder

Saken oppdateres.

Selskapet har hovedkontor på Tyholt, og har bygd seg opp til å bli verdensledende innen trådløs teknologi.

Selskapet produserer blant annet databrikker som støtter opp under overføringsteknologien Bluetooth, som brukes både i pc- og mobiltilbehør, smartklokker og treningsutstyr.

Størst i Trondheim

Da rådgivnings- og analyseselskapet Impello Management la frem sin årlige analyse av situasjonen i teknologibransjen i trondheimsregionen i slutten av januar, viste rapporten at Nordic Semiconductor er regionens største teknologiselskapet målt i omsetning .

Inntektene i fjor endte på drøyt 1,64 milliarder kroner, som var en økning på rundt 40 millioner kroner sammenlignet med året før (med dagens valutakurs).

Inntektene fra den viktige Bluetooth-teknologien falt derimot fra 2015 til 2016, og i kvartalsrapporten peker selskapet på tap av to store kunder innen henholdsvis bærbare produkter og dataspill.

Driftsresultatet endte på 81 millioner kroner, noe som var en nedgang fra 290 millioner året før.

Bestillinger

Selskapets mangeårige toppsjef Svenn-Tore sier i en børsmelding at 2016 ble et skuffende for selskapet totalt sett, men at de avsluttet positivt de siste tre månedene.

Han sier at de hadde solid vekst i fjerde kvartal der inntektene steg med 13 prosent, og at de startet året med en god ordrebok. Ved slutten av året var bestillingene 25 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Selskapet er notert på Oslo Børs, og aksjekursen falt 4,4 prosent etter at resultatet ble lagt frem.

Det siste året har verdien på selskapet blitt redusert med 15 prosent.

Tingenes internett

Ved utgangen av året hadde selskapet 532 ansatte, som er en økning på rundt 80 fra samme tidspunkt i 2015.

411 av disse jobber innen forskning og utvikling, og selskapet har blant annet bygget opp et team på 132 ansatte i Finland.

Selskapets teknologi har hittil hovedsakelig vært rettet mot energieffektiv trådløs kommunikasjon over korte avstander, men avdelingen i Finland jobber med teknologi for slik kommunikasjon over lengre avstander.

Selskapet forventer at denne teknologien i større grad vil preget det såkalte «tingenes internett», der stadig flere ting folk omgir seg med i hverdagen blir koblet til internett.