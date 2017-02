Trøndersk mediekonsern i pluss til tross for sviktende inntekter

Saken oppdateres.

Det viser selskapets årsregnskap som ble offentliggjort torsdag.

Driftsresultatet før avskrivninger på 120 millioner kroner er 16 millioner kroner lavere enn året før. Likevel reduserte selskapet kostnadene kraftig gjennom fjoråret, noe som gjør at driftsmarginen ikke sank mer enn ett prostenpoeng, ned til 8 prosent.

Selskapet klarte også å øke abonnementsinntektene med 5 prosent i 2016. Disse utgjorde 486 millioner kroner i fjor.

Fall i annonseinntektene

Annonseinntektene fortsatte å falle gjennom 2016. Polaris Media, som blant annet eier mediehuset Sunnmørsposten i Ålesund, Adresseavisen i Trondheim og en rekke lokalaviser i Midt-Norge og Nord-Norge, er her på linje med flere andre mediehus som også har har mistet store inntekter til konkurrenter som Facebook og Google over flere år.

Driftsinntektene for fjoråret var 1,52 milliarder kroner, ned fra 1,6 milliarder kroner året før. Annonseinntektene falt i samme periode fra 755 millioner kroner til 656 millioner.

Polaris Media har i en lengre periode jobbet for å få på plass en felles annonseplattform med Schibsted-avisene for å møte konkurransen fra de andre nettgigantene.

Betydelige nedbemanninger

For å kompensere for inntektsfallet, gjennomførte konsernet i løpet av 2016 betydelige nedbemanninger.

Dette har bidratt til at selskapet kuttet kostnadene med 61 millioner i fjor sammenlignet med 2015.

Nedbemanningene er en del av strategi- og effektiviseringsprosjektet Polaris 2020, som skal gi et resultatforbedrende tiltak i størrelsesordenen 300 millioner kroner innen 2020.

I tillegg til å jobbe for økte inntekter gjennom økt abonnementsbase, økte trykkeriintektene gjennom satsing på siviltrykk og den nevnte annonseplattformen, varsler selskapet også ytterligere nedbemanning de neste tre årene.

I 2017 er det avtalt en frivillig nedbemanning på 118 årsverk, mens det i 2018-2019 er avtalt nedbemanning på 49 årsverk.

- I tillegg er det gjort en avsetning for ytterligere 28 årsverk for perioden 2018 til 2019, skriver selskapet i en pressemelding.

Senker utbyttet

Konsernets styre foreslår et utbytte på 1 krone per aksje for 2016. Det vil i så fall bety enutbetaling til selskapets eiere på 48,9 millioner kroner.

Utbyttet som foreslås er lavere enn utbyttet som ble utbetalt for regnskapsåret 2015. Den gang betalte Polaris Media ut 1,25 kroner per aksje.

