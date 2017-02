Reitan kutter prisen på luksusleilighet

Saken oppdateres.

Ny pris: 23 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv . Selv betalte Reitan 7 millioner kroner for den 300 kvadratmeter store leiligheten i 2007.

Lukshusleiligheten i Norefjell Alpinanlegg og ble lagt ut for salg før jul til rekordprisen 25 millioner kroner. Noe salg er det altså ennå ikke blitt.

- Lodder stemningen

– Vi fikk ikke noe særlig respons på 25 millioner kroner, og da må vi ned i pris. Så enkelt er det, sier Høegh til DN.no og forklarer priskuttet som en beskjed til potensielle kjøpere:

- Det er bare for å si at selgeren er interessert i å selge. Slik lodder man stemningen blant dem som titter på leiligheter på Norefjell i den prisklassen, sier han.

Ifølge prospektet ligger eiendommen i hjertet av Norefjell Alpinanlegg, om lag 90 minutters kjøretid fra Oslo. Fra leiligheten skal det være er utsikt over Krøderen og omkringliggende områder mot Gaustatoppen.

Selve leiligheten skal, ifølge prospektet, være svært eksklusiv og gå over to plan. «Her er alt av ypperste kvalitet når det kommer til løsninger og materialvalg. Lekkert innredet og leiligheten har store vindusflater og mye lys» heter det i prospektet.

Leiligheten har fire soverom og tre parkeringsplasser.

Kuttet pris på eneboligen

Magnus Reitan eier Reitangruppen sammen med sin far Odd og storebror Ole Robert. Reitangruppen eier Rema 1000, Narvesen og en rekke andre kioskkjeder i Norge, Sverige, Finland og Baltikum i Reitan Convenience som Magnus ledet i en årrekke før han i fjor vår ble sjef for nyopprettede Reitan Kapital med ansvar for å forvalte familiens milliarder.

Lillebror Reitan har vært gjennom lange eiendomssalgsprosesser før. I 2015 fikk han endelig solgt eneboligen sin på Nesøya etter at den hadde ligget ute til salgs et par år. Den 2,8 mål store strandeiendommen med en villa på 480 kvadratmeter ble lagt ut for salg høsten 2013, med en takst på 46 millioner kroner. Våren 2015 jekket selger prisen ned til 35 millioner kroner og slang med en Tesla på kjøpet. Enda tok det et lite halvår før villaen ble solgt i september 2015 for 34,5 millioner kroner.

Pengesterkt nabolag

Nå er det altså fritidseiendommen som er kuttett i pris.

Ifølge DN er det godt bemidlede kjendiser å finne i nabolaget i Norefjell Alpinanlegg også: Trygve Hegnar, Celina Midelfart, Hermine Midelfart, Gunnar Fredrik Selvaag, Christian Ringnes og Øystein Stray Spetalen er blant dem som har fritidseiendom i området.