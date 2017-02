Wenaas gir opp hotell i Oppdal

Saken oppdateres.

Hotellet har vært et mareritt for Lars Wenaas og hans folk siden Wenaasgruppen kjøpte Oppdal Booking i 2011. Det ble umiddelbart mye uro blant de ansatte, som også førte til flere runder i retten med tidligere ansatte.

I september 2013 stengte Wenaas hotellet. Øivind Carstens har leid hotellet som eventhotell, og i tre måneder sist vinter fungerte hotellet også som et akuttmottak for asylsøkere.

Ingen prisantydning

Nå har Wenaas bedt Norion Næringsmegling om å selge hotellet, skriver opp.no.

- Vi har ingen konkret prisantydning. Vi går ut åpent i markedet for å få fastsatt en pris, så får vi se hva markedet vil prise hotellet til, sier megler Stein Tollin til opp.no.

Renovert i 2013

Turisthotellet er i dag på 75 rom, 35 av dem i det opprinnelige skiferbygget, 40 i tilbyggene som alle ble renovert i 2013.

Tollin mener at bygget kan være aktuelt å drive for tradisjonelle hotellaktører, men at det kan også være et sted for vertskapsdrift. Mange gjester velger mindre hoteller.

- Eventuelt kan bygningsmassen videreutvikles til annen næringsvirksomhet, sier Tollin.