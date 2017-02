Rema boikotter Freias påskeegg

Saken oppdateres.

Trusselen om å utelate eggene fra påske-sortiment ble fremmet i fjor, skriver E24 . Nå gjør de alvor av trusselen, ettersom produsentene ikke har gjort endringer med produktet. Eggene inneholder om lag 20 prosent palmeolje.

Det amerikanske matvarekonsernet Mondelez International, som eier merkenavnet Freia, har nektet å etterkomme kravet.

– Det vi kan si er at vi fortsatt står bak vår strategi om at boikott ikke er en løsning, men at bærekraftig palmeolje er veien å gå, sier Celin Huseby, kommunikasjonsdirektør i Norden for Mondelez, til E24.

Rema har en ambisjon om palmeoljefritt sortiment. Kjeden har fortsatt matvarer med palmeolje i hyllene, som Ritz-kjeks, men tar ikke inn nye produkter som inneholder palmeolje.

Rema understreker at boikotten ikke har noe å gjøre med den omstridte bestevenn-ordningen å gjøre.