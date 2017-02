Sparebank 1 ansetter profilerte økonomer

Saken oppdateres.

Blant økonomene som blir med over er Harald Magnus Andreassen, som frem til nå har vært sjeføkonomi i Swedbank og har vært svært profilert i mediene.

Også Pål Ringholm, Swedbanks analysesjef for kreditt blir med til Sparebank 1 Markets. Det samme blir sjefstrateg Peter Hermanrud og Swedbanks finanssjef, Ove Gusevik.

- Vi synes det er svært gledelig at de ønsker å begynne å jobbe for Sparebank 1, sier kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 SMN, Hans Tronstad til Adresseavisen.

Sparebank 1 SMN er største eier i Sparebank 1 Markets med nærmere 3/4 av aksjene i selskapet.

125 ansatte

Sparebank 1 Markets har før ansettelsene rundt 100 ansatte. I en pressemelding skriver Sparebank 1 at de etter nyansettelsene vil ha rundt 125 ansatte.

- Her får vi høyt profilerte analytikere med på laget som vil komplettere vår virksomhet. Flere av dem kjenner vi godt fra tiden hvor First Securities og Sparebank 1 var nære partnere, uttaler administrerende direktør Stein Husby i Sparebank 1 Markets i en pressemelding.

De nyankomne vil få arbeidssted på Sparebank 1 Markets' kontor i Oslo.

Ikke bestemt når de kommer

Sparebank 1 har allerede en sjeføkonom i Elisabeth Holvik. Det er imidlertid ikke klart hvilke konsekvenser det vil få for stillingsforholdene innad i sparebanken når de nyansatte flytter over. Husby uttaler at banken er i flytsonen for tiden.

- Sparebank 1 Markets har vært gjennom en omfattende og vellykket snuoperasjon, og har etablert en robust og lønnsom plattform. Gjennom nyansettelsene styrker vi vår posisjon i kapitalmarkedet vesentlig. Vi øker kompetansen og høyner gjennomføringsevnen, uttaler Husby i pressemeldingen.

Det er ifølge kommunikasjonsdirektør Tronstad ikke avklart når Swedbank-teamet flytter over til Sparebank 1 Markets.

Her kan du lese at S parebank 1 SMN fikk to milliarder kroner i overskudd i fjor , til tross for at banken tapte flere hundre millioner på oljenedturen.

