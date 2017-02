Fikk kontrakt til 400 millioner kroner på Fosen

Saken oppdateres.

Storheia er den største av de seks vindparkene som Fosen Vind skal bygge ut på kysten av Trøndelag, og avtalen er verdt 400 millioner kroner, skriver Veidekke i en pressemelding tirsdag morgen.

- Vi er stolte over å ha blitt valgt og glad for å få være med på byggingen av nok et vindkraftprosjekt, dette blir det fjerde i rekken for oss i løpet av de siste årene, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke i meldingen.

80 vindturbiner

I april skal selskapet starte bygging av seks mil med internveier, 80 vindmøllefundamenter og annen infrastruktur i vindparken.

De seks vindparkene som Fosen Vind skal bygge ut vil til sammen utgjøre Europas største landbaserte vindkraftprosjekt.

Avgjørelsen om at de seks parkene skulle bygges ble lagt frem for ganske nøyaktig ett år siden , og det ble da forespeilet investeringer på elleve milliarder kroner.

Størst i Norden

Som den største av vindparkene vil Storheia bli Nordens største på land, og den årlige kraftproduksjonen skal tilsvare strømforbruket i 50 000 norske hjem.

I juli i fjor ble det kjent at det lokale entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern As skulle bygge veien inn til Storheia vindpark .

Det er det danske konsernet Vestas som skal levere vindturbinene til hele vindkraftprosjektet.

Fosen Vind eies av Statkraft (52,1 prosent), Trønderenergi (7,9 prosent) og det europeiske konsortiet Nordic Wind Power DA (40 prosent).