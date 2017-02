Mattilsynet varsler dagbøter for oppdrettsselskap

Saken oppdateres.

Det er Mattilsynets avdeling i Salten som mener at selskapene har for dårlige internkontrollprosedyrer i forbindelse med oppdrett av steril laks.

Selskapene har fått dispensasjon til oppdrett av såkalt triploid fisk, og Mattilsynet gir nå selskapene frist til 15. mars med å få plass tilstrekkelige tiltak.

Hvis ikke vil selskapene bli ilagt løpende dagbøter på til sammen 800 000 kroner, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.

- Ikke gode nok

I tillegg til Norway Royal Salmon (NRS), gjelder det datterselskapene Nord Senja Laks, Wilsgård Fiskeoppdrett og Nor Seafood. De to siste selskapene har felles ledelse.

– Vi vurderer dagens internkontrollprosedyrer som ikke gode nok. Det mangler blant annet en grense for maksimal dødelighet og rutine for å avslutte produksjonen humant med utslakting straks grensen nås, sier Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Salten, i pressemeldingen.

Daglig leder Per Magne Bølgen hos NRS Finnmark sier at de er overrasket over brevet fra Mattilsynet.

- Vi sendte inn våre prosedyrer til Mattilsynet den 17. oktober i fjor, og siden vi ikke hørte noe mer så regnet vi med at alt var ok. Vi mener vår prosedyre er helhetlig og god, og den er utviklet i sammen med fiskehelsepersonell både internt og eksternt, sier Bølgen.

- Bra jobb

Bølgen sier at de har en grense for maksimal dødelighet, og at kvalifisert personell evaluerer situasjonen for fisken lenge før denne grensen blir nådd.

- Vi mener at vi har gjort en bra jobb, og oss bekjent så er det ingen som har lignende prosedyrer, sier Bølgen.

Han sier at de likevel må vurdere situasjonen på nytt, og at de vil gi en tilbakemelding til Mattilsynet innen fristen den 15. oktober.

Kritiske tidligere

NRS ble i 2014 tildelt ni såkalte grønne konsesjoner hvor de skulle sette ut sterilisert laks, men Mattilsynet har vært negative til denne virksomheten .

Flere ganger har de sagt nei ( her og her ) til selskapets søknader om å få sette ut triploid fisk i merdene, men fiskeridepartementet har overprøvd tilsynet ( her og her ).